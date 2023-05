Lil Durk vyzval Tekashiho 6ix9ine do ringu za 50 miliónov. Rozdajme si to rovno v izbe, kontroval Tekashi

Známeho dúhového rapera má v zuboch pre udavačstvo mnoho kolegov, Lil Durk svoje pohŕdanie Tekashim posunul ešte na vyššiu úroveň a vyzval ho do ringu.

Lil Durk pred niekoľkými dňami na Instagrame zverejnil svoje súkromné správy s Tekashim, ktorý sa hádam už nikdy nezbaví nálepky udavača. V krátkej konverzácii 6ix9ina vyzýva, aby sa pobili v ringu v Dubaji, pričom píše, že je ochotný do zápasu vložiť vlastných 50 miliónov dolárov, čiže po prepočte približne 46 miliónov eur.

„Nechcem ti ublížiť ani ťa zabiť. Mám 50 miliónov z vlastných zdrojov, ktoré som ochotný vložiť do súboja v Dubaji, ktorý bude vysielať telka. Môžeme sumu zdvojnásobiť, bojovať budeme na tri kolá. Choď sa porozprávať so svojimi bohatými kamarátmi, aby si pripravil peniaze do septembra,“ písal Tekashimu, ktorý ho obvinil z toho, že si celú výzvu vymyslel len preto, aby si urobil promo na nový album Almost Healed.

Lil Durk vyzval Tekashiho na súboj. Zdroj: Instagram/@lildurk

„Potrebuješ hocičo, len aby si si mohol promovať svoj album. Pobiť sa s tebou však chcem, ty zbabelec. Ale nie za peniaze – zadarmo. Príď do Miami, zarezervujeme si hotelovú izbu a rozdáme si to jeden na jedného,“ kontroval mu Tekashi.

„Promo na album? Hotel? Ja som v pohode, nemaj obavy a užívaj si deň. Nebojím sa o predaje albumu, len som ti chcel nakopať zadok a ešte na tom zarobiť,“ znie posledná správa screenshotu zverejnenej konverzácie, ktorú adresoval Lil Durk Tekashimu.

V príspevku, v ktorom konverzáciu Lil Durk zverejnil a neskôr aj vymazal, písal, že súboj chcel urobiť „bezpečne“. Či sa bitky raperov nakoniec dočkáme, nie je isté, no podľa vyjadrení Tekashiho to veľmi reálne nie je, minimálne pred kamerami.



Už jednu bitku dostal

Ešte v marci tohto roku skončil Tekashi v nemocnici po tom, čo ho napadla skupinka mužov na toaletách v jednej z posilňovní na Floride. Počas toho, ako ho mlátili, mu nadávali do udavačov.

Zdroj: Youtube/Tekashi 6ix9ine

Neskôr sa na Instagrame vyjadril k útoku so slovami: „Dva roky som chodil bez ochranky. Nehovorím, že to propagujem, ale teraz vidíte, že som sa naozaj nikdy pred ničím neskrýval. Ak ste mi niekedy skrížili cestu alebo ste niekedy prišli do môjho domu, môžete povedať svetu: ‚Danny jazdí na vlastných autách a sám.‘ Viete, koľkí z vás ma videli v reálnom živote chodiť takto na čerpacie stanice, do supermarketov, reštaurácií atď.,“ dodal s tým, že zbiť ho v trojici bolo zbabelé a nefér, napriek tomu sa však na útočníkov nehnevá, lebo ulica nemá žiadne pravidlá. Podobne by sa bez pravidiel teraz chcel pobiť aj s Lil Durkom.