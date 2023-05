Kedy si mal naposledy 2 hodiny oddychu pre seba? Prieskum ukázal, ako sme na tom s časom popri práci

Pokiaľ si vieš sadnúť s kamarátmi v kaviarni, či ísť si zašportovať, si šťastný človek. Drvivá väčšina ľudí z našich končín si nedokáže nájsť čas pre seba a na ich obľúbené aktivity.

Poznáš to. Ráno cestuješ do práce, o jednej sa spamätáš, že si ešte neobedoval a tí šťastnejší môžu povedať, že im „padla“ najskôr o piatej. Česi a Slováci, ktorí žijú v mestách o tom vedia svoje. Nájsť si čas pre seba, na svoje obľúbené aktivity či kamarátov je popri povinnostiach skoro nemožné.

Značka Kinley, preto prišla s kampaňou „Je čas myslieť na seba“, ktorá ťa inšpiruje k tomu, aby si si občas mohol dovoliť jednoducho „vypnúť“. Kampaň vznikla na základe prieskumu od spoločnosti Coca-Cola, ktorý informuje, ako pracovne vyťažení sú obyvatelia miest na Slovensku a v Česku.

Čo o nás odhalil výskum?

Pracovný deň sa pre väčšinu mestských obyvateľov Česka a Slovenska končí okolo 17. hodiny. Avšak len 31 percent Čechov a 24 percent Slovákov si vie pravidelne dopriať čas, ktorý venujú svojim záujmom. Často sú na vine nadčasy, s ktorými sa pravidelne stretáva viac ako polovica populácie v produktívnom veku. Drahocenný voľný čas mizne aj pri dochádzaní do miesta bydliska, nákupoch, domácich prácach, starostlivosti o deti či pri venčení zvierat.

Ľudia sa po práci najradšej odreagujú v prírode, pri stretávke s kamarátmi a rodinou a počas športovania. Problém je to, že na takéto aktivity vo všedné dni už popri povinnostiach nezostáva vôbec priestor. Prieskum Coca-Cola pre značku Kinley ukázal, že takmer 40 percent Slovákov a 30 percent Čechov majú na seba čas najviac 1-krát týždenne. Väčšine by stačila len hodina–dve, niektorým aj polhodina, ktorú by strávili podľa svojho priania. Na druhej strane, každý 8. človek nemá na seba čas prakticky vôbec.

Výsledky výskumu hovoria jasne. Uspokojíme sa s jednou hodinou pre seba i keď by sme ideálne chceli mať celý večer. Zdroj: Coca-Cola/Kinley

„Rovnováha medzi prácou a časom pre seba je dôležitá viac, než si väčšina z nás dokáže predstaviť. Pokiaľ sa niekto zanedbáva dlhodobo, môže dôjsť až do fázy vyhorenia, ktorá výrazne zasiahne nielen dotyčného, ale aj jeho okolie a ťažko sa z nej dostáva,“ komentuje výsledky prieskumu PhDr. Robert Krause, PhD., MBA.

Keď už si ľudia skutočne urobia chvíľku pre seba počas pracovného týždňa, podľa prieskumu trávia najradšej voľný čas v pohodlí svojho domova, v prostredí príjemných reštaurácií, barov či kaviarní, alebo zájdu do parkov.

Vytúžený relax si môžeš vychutnať aj pri vychladenom drinku so zázvorovým tonikom Kinley. Zdroj: Coca-Cola

