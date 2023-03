A$AP Rocky zvádza v novej kampani Gucci Guilty Elliota Page aj Juliu Garner. Trojica si užíva luxus aj vzájomné dotyky.

Nová kampaň na parfum Gucci Guilty je zvodnejšia ako kedykoľvek predtým. Jej hlavné hviezdy A$AP Rocky, Elliot Page a Julia Garner si v luxusnej vile vymieňajú dotyky, obdivné pohľady a nebezpečne flirtujú. Stredobodom pozornosti je, samozrejme, luxusná vôňa Gucci Guilty. Podľa magazínu ELLE je nová kampaň odkaz na lásku vo všetkých jej podobách, priateľstvo aj rodovú identitu.

Vo videu inšpirovanom 60. rokmi si A$AP najskôr vyskúša parfum, zatiaľ čo Elliot sa vonku stará o záhradu. Raper má na sebe elegantné sako a šnurovacie nohavice, Elliot hodvábny top. Stredobodom pozornosti je však nepochybne Julia, ktorú vidíme v úchvatnej bielej róbe, rozdávajúc úsmevy. Všetci traja si užívajú prítomný moment, luxusný interiér s vintage nábytkom, drahé lustre, no predovšetkým seba navzájom. To všetko sa odohráva ruka v ruke s melódiou romantickej piesne Life is But A Dream od The Harptones.

ASAP Rocky zvádza v novej kampani pre Gucci Guilty Elliota Paga aj Juliu Garner. Zdroj: Gucci

Keď A$AP pohladí Elliota a z čela mu odhrnie prameň vlasov, čakáš už len na to, či padne pusa. Flirtovať ho však vidíme aj s Juliou – tá do náručia skáče obom. Keď sa pri poslednom tanci všetci traja blažene hodia na zem, video si preklikneš na úplný začiatok a sekundu po sekunde si ho budeš chcieť pozrieť znova.

Na adresu scenára sa vyjadril aj samotný tím Gucci: „Oslavujú nespočetné množstvo lásky, stelesňujúc úplné sebaprijatie, a ukazujú ako otvorenosť uvoľňuje tú najčistejšiu formu vyjadrenia.“

V novej kampani Gucci Guilty hviezdia Julia Garner, Elliot Page a ASAP Rocky. Zdroj: Gucci

Nové tváre Gucci ohlásilo už minulý mesiac. „Rocky, Garner a Page zosobňujú ódu na sebaprijatie, priateľstvo a lásku vo všetkých podobách prostredníctvom príbehu o nežnosti, predstavivosti a zvedavosti,“ uvádza tlačová správa Gucciho.

Hviezdou novej kampane Gucci Guilty, ktorá je inšpirovaná 60. rokmi, je aj Julia Garner. Zdroj: Gucci

Julia sa vyjadrila, že krátko potom, čo sa ocitla na pľaci, pocítila s kolegami spojenie a mala pocit, že ich už pozná dlho. „Humor je pre mňa taká dôležitá vlastnosť a obaja majú taký skvelý zmysel pre humor. Je to veľmi špeciálna spomienka,“ dodáva. V prípade Elliota ide vôbec o prvú kampaň na parfum, no treba uznať, že odviedol skvelú prácu.

V kampani si okrem „iného“ môžeš všimnúť aj dve rôzne prevedenia vôní. Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Femme (ženská vôňa), ktorá je trochu korenistá, energická, má tóny stredomorského citrusu aj ružového korenia, a vôňu pre mužov Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Homme. Ide o zmyselnú vôňu s tónmi neroli, pomarančového kvetu a pačuli. Podľa ELLE sú obe vône ako jing a jang a nesmierne k sebe pasujú.



Vôbec prvá vôňa Gucci Guilty bola uvedená na trh v roku 2010. V jednej z jej ikonických kampaní sa už v minulosti objavil aj Jared Leto s Lanou Del Rey.

