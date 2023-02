Slovenská pornohviezda: Za pár rokov som zarobila státisíce eur, raz ma dokonca zatkli za sex na verejnosti (Rozhovor)

Do pornopriemyslu vstúpila s vidinou cestovania a peňazí. Chcela spojiť „príjemné s užitočným“ – bavil ju sex, kameru pri natáčaní takmer nevnímala a tešila sa z dobrého zárobku. Dostala sa do veľkých európskych produkcií a stala sa jednou z najvyhľadávanejších pornoherečiek. Pre sex na nemeckom pomníku strávila tri dni na záchytke.

S Michelle sme sa pre účely tohto rozhovoru dohodli na pseudonyme. Svoju kariéru dnes tají – najmä preto, že má malé dieťa. Desí sa toho, že raz príde domov s videom, za ktoré sa mu budú spolužiaci posmievať. „Viem, že na to raz príde, a ešte neviem, ako mu to vysvetlím,“ vraví pornoherečka Michelle. „Ľudia v tejto krajine sú strašní moralisti.“

O sexualite píšeme fakticky a otvorene. Ak si chceš prečítať viacero rozhovorov na „tabu“ témy, pridaj sa do klubu predplatiteľov Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k našim článkom.

Pozerajú pornohviezdy porno?

Vzhľadom na to, že viem, ako to chodí a kde sa to natáča, nevidím na tom nič, čo ma vzrušuje. Pozriem sa na porno a poviem si – ten priestor poznám, aj toho chalana. Pozriem sa na pornoherečku a už aj podľa make-upu viem, aká vizážistka ju maľovala. Takisto vidím, koľko je tam fejkových záberov. Ten, čo vie, ako sa to všetko vyrába, na tom nič nevidí.

Svoju kariéru dnes tajíš. Prečo?

Ľudia sú strašní moralisti. Chlap sleduje porno s nejakou ženou, leští si na nej vtáka, no len čo ju spozná osobne, je to štetka. Vôbec si neviem predstaviť, ako by to videli spolužiaci môjho dieťaťa v škole. Ale jedného dňa k tomu aj tak určite príde a ja sa z toho budem musieť diplomaticky vykecať.

Vieš si predstaviť, čo by si povedala?

To nechám na improvizáciu. (smiech)

Hovoríš o predsudkoch zo strany mužov. Často však prichádzajú aj zo strany žien.

Samozrejme, spoločnosť má celkovo predsudky voči ľuďom, ktorí pracujú v pornopriemysle. Je rozdelená na dva tábory. Niektorí moji známi boli z mojej minulosti nadšení a pýtali sa ma milión otázok. Ďalšia časť ľudí mala moralistické kecy a pýtala sa ma, ako som to mohla robiť. Poprípade sa so mnou dnes bavia už oveľa menej.

Vždy sa našiel nejaký drzý chuj zo štábu, ktorý sa spýtal, či by som s ním nestrávila noc, keď mi zaplatí. To som, samozrejme, odmietala.

Aké to bolo, keď si randila? Hovorila si mužom na rovinu o svojej práci?

Nikdy sa mi nestalo, že by som to niekomu povedala a chcel by dať odo mňa ruky preč. Väčšinou sa mi stávalo, že muži mali predo mnou trému na základe toho, čo všetko som zažila. Mali zo mňa rešpekt a nevedeli, čo robiť so svojím viedenským páročkom. (smiech)

Práca v pornopriemysle teda ovplyvnila aj tvoj intímny život.

Keď som točila veľa, práca bola pre mňa vždy práca a doma bolo doma. Mala som to vnútorne oddelené. Človek prišiel na natáčanie, dostal kilometrový scenár. Potom si podal ruku so svojím „spolupáchateľom“, dohodol sa na tom, ako to spraviť, a hotovo. Je to čisto len herecký výkon. Sex doma som od toho absolútne oddeľovala.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Aké bolo pre pornoherečku Michelle natáčať sex na verejnosti.

Prečo skončila v nemeckej záchytke s celým štábom po tom, čo mali sex na pomníku.

Koľko zarobila za dva roky v porne.

Aké bolo natáčať vo veľkých európskych produkciách a čo ju na porne bavilo.

Koľko zarobila za masturbáciu a koľko za milostné scény s hercami.

Prečo tají svoju kariéru pred svojím dieťaťom.

Prečo by dnes radila začínajúcim pornohercom, aby si uvedomovali svoju hodnotu.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.