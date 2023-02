Najväčší youtuber MrBeast odhadol, akú hodnotu má jeho kanál v miliardách dolárov. Ohromujúcu čiastku viaže na celý svoj biznis

Youtubová senzácia Jimmy Donaldson, známy ako MrBeast, v rozhovore pre Financian odhadol, že jeho kanál v súčasnosti môže mať väčšiu hodnotu ako aplikácia Whatsapp.

Youtuber spočiatku odhadovanú hodnotu svojho kanálu ani nechcel priznať: „Je to také šialené... Nechcem to ani povedať,“ váhal MrBeast, ale keď naňho moderátor zatlačil, tak prezradil, že celý kanál môže mať hodnotu 10 až 20 miliárd dolárov.

V rozhovore sa MrBeasta pýtali, akú najväčšiu sumu mu za kanál niekto ponúkol. Priznal, že nedávno chcelo viacero záujemcov kanál kúpiť za jednu miliardu dolárov. Túto ponuku si však youtuber rozmyslel.

Minulý týždeň sa na svojom Twitteri priznal, že jeho kanál oslovil za posledné tri mesiace viac ako pol miliardy ľudí. „Náš kanál na Youtube za posledných 90 dní oslovil 616 000 000 rôznych ľudí,“ napísal. Ide o takmer 10 percent všetkých ľudí na planéte.

Our Youtube channel has reach 616,000,000 different people in the last 90 days (almost 10% of the world 😮) pic.twitter.com/HywOAUVSeR