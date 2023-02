Slovenka z Trebišova naozaj dobyla svet modelingu ako seriálová Iveta: Som hrdá východniarka a chcem ľuďom poopraviť mienku

Potom ako seriálový hit Iveta vyvolal ošiaľ a Slovákov rozdelil na dva tábory, sme išli do Trebišova zistiť, čo si o novinke Jana Hřebejka myslia miestni.

Krátko nato sa nám však podarilo vypátrať „skutočnú modelku Ivetu“ (vlastným menom Lea Hauss), ktorá má za sebou spolupráce so značkami Chanel či Valentino, skúsenosti s paparazzami, ale aj stretnutia so Snoop Doggom, s Paris Hilton či Calvinom Harrisom a večeru s Aviciim.

„Pochádzam z Trebišova, no 16 rokov som pôsobila v Hongkongu, kde som pracovala ako modelka. Momentálne mám 35, som učiteľkou jogy a spolu s manželom a trojročnou dcérkou Bellou Moon žijeme v Berlíne,“ hovorí Lea priamo z Bali, kde sa vzdeláva a dovolenkuje.

Keď si seriál pozrela, cítila akúsi zodpovednosť a potrebu byť hlasom Trebišova. „Veľmi rada by som ľuďom poopravila mienku a ukázala, že v reálnom svete odtiaľ pochádzajú aj úspešní ľudia, ktorí sú hrdí východniari,“ povedala pre Refresher. „Celé mi to v seriáli príde ako fiktívne miesto, ktoré mohli nazvať akýmkoľvek názvom, no nazvali ho Trebišov a spravili z neho synonymum všetkých problémov, ktoré na Slovensku máme,“ hovorí.





Lea Hauss má za sebou viac ako 20-ročnú kariéru modelky. Momentálne žije v Berlíne, kde je učiteľkou jogy. Zdroj: Archív/Lea Hauss



V rozhovore ti Lea porozpráva aj o tom, ako si splnila modelingový sen, koľko zarobila za prvú kampaň a čo si myslí o tvorcoch Ivety.

Aké boli tvoje prvotné pocity, keď si si pozrela seriál?

Veľmi ma zamrzelo, že sa ako malý národ rozdeľujeme, namiesto toho, aby sme boli jednotní. Podľa mňa je smutné, že ešte stále sa delíme na východniarov, západniarov a že si myslíme, že jeden je lepší ako ten druhý.

Tvorcovia doslova ukázali, že Bratislava je podľa nich niekde na vrchole a Trebišov niekde pod čiernou zemou. Áno, sme na východe, parlament je v Bratislave, je tam viac investícií, ale podľa mňa to v seriáli nie je vykreslené úctivo voči všetkým slovenským občanom. Treba si uvedomiť, že pre niektorých ľudí je jediným zdrojom informácií práve televízia. Mali by sme byť viac zodpovední, ukázať dnešnú dobu v pozitívnom svetle a nie rozdeľovať.

Veľa ľudí však chápe Ivetu ako satiru.

Áno, ako zábava a oddych pri telke je to možno fajn, ale zveličenia v seriáli sa skrátka nedajú prehliadnuť. Takisto tá východniarčina mi neprišla ozajstná, rozmýšľala som, či to tak spravili preto, aby tomu rozumeli všetci Slováci. Od východniarčiny to má ďaleko. Skutočný Trebišov je tiež rozdielny od toho, ktorý je v seriáli. Sú to dve rôzne veci.

Čo ťa na formáte a obsahu seriálu najviac naštvalo?

Že z Trebišova vykreslili len to zlé. Akoby u nás nebolo nič dobré. Všetci sme chuligáni, ona je z Trebišova, tak sa dievčaťa ani nedotknem, akoby mala mor. Prišiel mi smutný aj feedback hercov, keď reagovali na komentáre miestnych. Vraj u nás bude aspoň väčší turizmus.

