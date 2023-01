„Nie sme všetci hlupáci, ku..y a mafiáni.“ Boli sme v Trebišove zistiť, čo sa ľuďom nepáči na seriáli Iveta (Reportáž)

„Ak hľadáš Ivetu, stačí sa ísť pozrieť do osady Tábor, alebo aspoň do podzemnej garáže Tesca. Tam je Cigánov ‚do bludu‘, určite tám nájdeš nejakú Ivetu a možno ťa aj zvedie,“ hurónsky zahlási zavalitý pán v krčme spoza zruinovaných zubov cez kúdoly cigaretového dymu. Odkazuje ma na lokality frekventované rómskou populáciou.

Podzemie trebišovského Tesca je plné áut, no ľudoprázdne. Pred vchodom nájdeme dvoch Rómov z Rómskej poriadkovej služby, ktorí ako sezónni zamestnanci mesta zabezpečujú verejný poriadok a dozerajú aj na to, aby tu nik nežobral.

Seriál Iveta nenatáčali v Trebišove. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Ani im sa nevyhol fenomén seriálu Iveta. „Je to síce sranda, no niektoré veci sú tam pravdivé. Prostitúciu a alkoholizmus nájdete všade na Slovensku, no najväčším problémom Trebišova je nezamestnanosť a rasizmus. To trafili,“ hovorí jeden z nich a ukazuje video z autoservisu, ktorého majiteľ si vizuálne značkuje autá Rómov.

Takže toto je ten Trebišov

Seriál Iveta vzbudil divácky záujem a stal sa predmetom debát na celom Slovensku. V Trebišove však spôsobil kultúrny šok a katapultovanie do centra verejného záujmu. Mnohí miestni cítia hnev a trápi ich zranený lokálpatriotizmus. Iní obhajujú satiru a veria, že Iveta môže spoločnosti otvoriť oči a upriamiť pozornosť na načrtnuté problémy.



Primátor Trebišova Marek Čižmár si vypočul najmä sťažnosti rozhorčených občanov a s otvoreným listom sa vydal na boj s autormi seriálu. Keď voláme na mestský úrad so žiadosťou o rozhovor s ochrancom dobrého mena Trebišova, jeho sekretárka nám zdvorilo vysvetlí, že to bude márne.

Pani Anna by v seriáli rada uvidela skutočný Trebišov s majestátnym parkom a pamiatkami. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Všetko podstatné je vraj už v otvorenom liste pre TV Joj. To, že s listom a jeho obsahom úradníci súhlasia, nám potvrdí aj informátor mestského úradu.

Náladu v spoločnosti si teda ideme overiť priamo do trebišovských ulíc. Z vyše 30 oslovených Trebišovčanov o seriáli nepočul len jediný. Ďalších niekoľko nemá vyhranený názor, no každý má niečo na srdci.

Od luxusnej kaviarne, v ktorej nad dizajnovými šálkami hrkúta miestna vyššia trieda, je to po rómsku osadu Tábor asi 25 minút chôdze. Prechádzka po Ulici M. R. Štefánika tak symbolicky predstavuje aj zostup spoločenským rebríčkom. Ulica lemovaná obchodmi, záložňami, second handmi i herňami ústi totiž do končín, kde násťročné dievčatá predávajú svoje telá.

Slovenský seriál Iveta. Zdroj: TV JOJ

Na dakoho to padnúť muselo, ale bordel tu nikdy nebol

Jedna z hlavných výhrad rozhorčených Trebišovčanov spočíva v tom, že Ivetu, okrem zopár exteriérových „ilustrákov“, v Trebišove vôbec nenatáčali. „Keby to natočili tu, tak nič nepoviem. Prečo neukázali náš park, ktorý je jeden z najväčších v Európe, alebo kaštieľ a pamiatky?“ hnevá sa Anna a dopĺňa: „Vykreslili nás ako osadu plnú ‚vymletých‘ zavšivených ľudí bez právnikov a doktorov, kde zubári kradnú plomby. Ukazujú, ako pijeme v krčmách borovičky a chodíme do bordelu. Žijem tu celý život, no bordel tu nikdy žiaden nebol.“

K tomuto obsahu máš prístup zadarmo Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.