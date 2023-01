Sony oživuje walkman. Pri cenovke ti však spadne sánka

Nový Walkman NW-A306 má prísť na európsky trh už tento mesiac, predsa sa však odlišuje od kazetových walkmanov či neskorších discmanov na CD-čka. V prvom rade tým, že výrobca doň nezabudoval žiadnu mechaniku. Ide o čisto digitálny prehrávač, takže napriek názvu je príbuzný skôr MP3 a MP4 prehrávačom, ktoré zažili svoju slávu v relatívne krátkom období, kým sa naplno rozvinul potenciál smartfónov.

Z pohľadu konektivity je tu Wi-Fi a bluetooth modul, takže si môžeš hudbu nielen sťahovať, ale aj streamovať zo služieb ako Spotify či Youtube Music. Výdrž v prevádzke na batériu by mala byť hlavným argumentom, prečo na tieto účely použiť walkman a nie tvoj smartfón. Ten určite nedokáže prehrávať hudbu 36 hodín v kuse vo formáte FLAC a kvalite 44,1 kHz. Pri 96 kHz je to 32 hodín a v prípade streamovania z apiek 26 hodín, čo je stále veľmi slušná výdrž.

Aby však nový prístroj svojho majiteľa celkom neochudobnil o nostalgické spomínanie na časy, keď vymieňal audiokazety a počúval najnovšie hitovky od Britney Spears, je možné stiahnuť si rozhranie, ktoré na displeji vytvára retro štýl kazetového prehrávača.

Oficiálnu európsku cenu zatiaľ výrobca neuvádza, no malo by to byť približne 400 eur. Po zariadení zrejme teda siahnu skôr fajnšmekri, ktorých mobil nemá veľmi dobrú výdrž batérie ani kvalitný zvukový výstup. Práve vysokú kvalitu zvuku Sony zdôrazňuje ako veľkú výhodu 113-gramového prístroja so 3,6-palcovým dotykovým displejom a 32 GB úložiskom (reálne 18 GB). Dostupný má byť v čiernej a modrej farbe.

Nový walkman. Zdroj: sony.sk

Nový walkman má byť pre náročných poslucháčov, takže sa nehrá na žiadny ľudový prehrávač. Podporuje Hi-Res audio a protokol LDAC, ktorý vyvinula samotná firma Sony a slúži na streamovanie zvuku cez bluetooth rýchlosťou 990 kb/s a pri kvalite 24 bit/96 kHz.

Prvý pôvodný prenosný prehrávač walkman uzrel svetlo sveta v roku 1979 v Japonsku, a aj keď v iných krajinách dostával odlišné názvy ako Soundabout či Freestyle, slovo walkman sa ustálilo nielen ako obchodná značka, ale aj označenie všetkých takýchto prenosných kazetových miniprehrávačov. Trh opustili až v roku 2010 a teraz po viac ako štyroch dekádach od svojho zrodu sa walkman vracia na scénu.

