30 zaujímavostí ku káve, o ktorých si pravdepodobne netušil

Funfacty, ktoré si pravdepodobne netušil.

Máš chuť prečítať si pár zaujímavostí, ktoré stihneš prečítať pri káve či počas obednej prestávky? Zozbierali sme pre teba 50 zaujímavostí, o ktorých si možno doteraz netušil.

1. V Londýne nájdeš múzeum vagíny, na Islande múzeum penisu a vo Viedni sa pravidelne koná festival porna.

2. Najdlhšia cesta, ktorú vieš prejsť pešo, meria 22-tisíc kilometrov a vedie cez 16 krajín. Vedie z Kapského Mesta v Južnej Afrike do Magadanu v Rusku.

3. Potraviny by si nemal rozmrazovať pri izbovej teplote. Znižuje to ich kvalitu a môžu sa pri rozmrazovaní množiť baktérie.

4. Mariah Carey ročne zarobí na svojom vianočnom hite All I Want For Christmas Is You od 450 000 až 2 400 0000 eur. Podľa odhadov skladba zarobila doposiaľ 80 miliónov dolárov.

5. V Dánsku existuje tradícia, keď si na Silvestra kamaráti a susedia rozbíjajú staré taniere o vchodové dvere. Čím viac črepín z rozbitého riadu máš pri dverách, tým väčšie šťastie by si mal mať.

6. Názov Starbucks vznikol podľa legendárneho románu Biela veľryba od Hermana Melvilla. Zaujímavosťou je aj to, že ak chceš medzi zamestnancami Starbucksu nájsť certifikovaného odborníka na kávu, treba hľadať osobu, ktorá má čiernu zásteru.

7. Okáň menší, malý nočný motýľ, dokáže zacítiť samičku až do vzdialenosti 16 kilometrov. Vyskytuje sa v severnej a strednej Európe až po západné Rusko.

8. Kolibríky ako jediné vtáky dokážu lietať aj dozadu. Vedia sa pohybovať hore, dole, dopredu, dozadu a vznášať sa aj na mieste. Nevedia však na malých nožičkách chodiť.

9. Šváb dokáže žiť ešte týždne po tom, čo príde o hlavu.

10. Na hornom viečku máme 90 až 160 mihalníc.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Daniil Kuželev, Unsplash

11. Očná rohovka ako jediná časť nášho tela nezískava kyslík z krvi, ale zo vzduchu.

12. Prvý nemý čiernobiely horor Upír Nosferatu bol natočený práve na Oravskom hrade v roku 1922.

13. V Taliansku považujú za neslušné, ak si vypýtaš po obede kávu s mliekom alebo iný mliečny kávový nápoj. Napríklad kapučíno.

14. V Číne považujú grgnutie za pochvalu kuchára, no sŕkanie môžu vnímať ako urážlivé.

15. V Barcelone môžeš dostať pokutu za to, ak si odpľuvneš na zem.

16. Klitoris má až 8000 nervových zakončení.

17. USA vedie v počte vyhraných olympijských medailí, na konte ich má až 2 980.

18. Jazyk modrej veľryby môže vážiť toľko ako slon.

19. Najdlhší bozk pod vodou trval 3 minúty a 24 sekúnd.

20. V Česku sa kúpi najviac piva na hlavu. Podľa zápisu z Guinnessovej knihy z roku 2011 v Česku kúpili 144,8 litra piva.

21. Priemerne strávime za život na toalete 92 dní, počas týždňa hodinu a 42 minút.

22. Deti, ktoré milujú dinosaury, mávajú zvyčajne vyššiu inteligenciu.

23. Niekdajšie kondómy sa vyrábali z jahňacích čriev, panciera korytnačky či zo zvieracích rohov.

24. Pizza Havaj vznikla v Kanade. Vytvoril ju grécky imigrant, ktorý servíroval vo svojej reštaurácii americké a čínske jedlo.

25. Priemerný Brit stratí za život 756 ponožiek.

26. Orgazmus prasiat môže trvať až pol hodiny.

27. Klasická hudba môže pomôcť rastlinám, aby rástli rýchlejšie.

28. Komáre zapríčinia viac ľudských úmrtí ročne ako hady, krokodíly, slony a levy dokopy.

29. Banánová príchuť je vytvorená podľa banánov, ktoré existovali v roku 1950, a je odlišná od tých terajších.

30. Psy dokážu vycítiť stres z nášho dychu a potu.