Múzeá sexu a erotiky. Toto sú naše cestovateľské tipy na miesta, kde ti ukážu to, čo v škole nie

Múzeum vagíny a penisu, filmový festival s pornom či prepracovaná výstava s erotickými pomôckami. Vybrali sme miesta, kde sa dozvieš viac o ľudskom tele, o sexualite a navyše sa aj zabavíš. Prinášajú akurátny mix vzdelania a zábavy, na svoje si prídu fanúšikovia histórie a rôznych kultúr, ale aj obdivovatelia umenia.

Múzeum vagíny v Londýne

Začíname zostra múzeom, v ktorom sa možno budeš červenať. Ale to nevadí, odchádzať budeš s úsmevom, s novými informáciami, možno aj novými knihami, ale najmä s pocitom, že konečne rozumieš veciam, ktoré v učebniciach biológie riadne nie sú ani spomenuté. Dozvieš sa tu, aké rôzne potreby sa dajú použiť pri menštruácii, ktoré mýty sa šíria a môžu ublížiť aj ľudskému zdraviu či vzťahom, ako sa zobrazovala vulva a vagína v histórii a dnes (a ako vlastne vyzerá, keby si to ešte nevedel).

Múzeum vagíny je odvážne, no nie kontroverzné. Veci predstavuje s rešpektom a otvorene a donúti ťa zamyslieť sa nad tým, prečo to voláš „tam dole“ a čo môže spôsobiť, ak sa o ľudskom tele nedokážeme medzi sebou porozprávať priamo. Okrem toho je v ponuke veľa kníh, nálepiek či odznakov, ktoré si môžeš kúpiť na pamiatku.

Vstup je bezplatný a otvorené majú denne od stredy do nedele. Nájdeš ich v londýnskej štvrti Bethnal Green. Okrem trvalej výstavy majú aj špeciálnu výstavu celú len o histórii menštruácie. Ich predošlú výstavu o mýtoch o vagíne a o tom, ako s nimi bojovať, nájdeš bezplatne online. Tú sme videli na vlastné oči aj my a odvtedy vieme, že do múzea sa musíme s istotou vrátiť.

