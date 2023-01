Počúvaj prísny metalcore česko-slovenskej kapely John Wolfhooker a Redzeda. Z videoklipu Free Your Mind sa ti zatočí hlava

OK

Česko-slovenská kapela John Wolfhooker vydala druhý singel Free Your Mind z pripravovaného albumu, na ktorý sa môžeš tešiť v apríli. Kapela na tejto skladbe spojila sily s aktuálne najpočúvanejším českým interpretom v zahraničí Redzedom.



Štvorica sa vracia k metalcorovejšiemu zvuku z albumu 313 a k singlu vydala aj videoklip od FEROproduction. Za kamerou stál ich dlhodobý spolupracovník Rusty Shepherd. Hudobníci proces tvorby čerstvo vydanej nahrávky zaznamenali na svojom Instagrame v krátkom „behind the scenes“ videu.



„V praxi to vyzeralo tak, že sme s Filipom mali inštrumentálny nápad bez predstavy o texte. Ten som poslal Redzedovi, ktorý v podstate obratom poslal späť refrén aj s textom, čím nám vnukol nápad postaviť príbeh ako rozhovor medzi smrteľníkom a... povedzme pokušiteľom,“ vysvetľuje frontman a spevák kapely Martin Čupka.



Zvukovú stránku z najväčšej časti obstaral gitarista kapely Rony Janeček, pod ktorého taktovkou bol tiež mixing a mastering. Vo februári kapela vyráža na klubové turné po Nemecku s progresívnou metalovou bandou Hirsch Effekt.





