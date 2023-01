Vodca sekty znásilňoval a bičoval mužov aj ženy. Vyše 900 ľudí donútil spáchať samovraždu

Jeho reakcia bola chladná a cynická. Vodca sekty Jim Jones sa čudoval, prečo sú všetci takí hysterickí. Pred stovkami obyvateľov osady Jonestown povedal, že ich čaká hromadná samovražda. Mali zabiť nielen seba, ale aj svoje deti vrátane najmenších batoliat.

„Prestaňte s tou hystériou. Toto nie je spôsob, ako majú zomierať socialistickí komunisti. Takto nie. Musíme zomrieť s určitou dôstojnosťou,“ vyhlásil. V osade Jonestown 18. novembra 1978 na príkaz vodcu sekty Peoples Temple Jima Jonesa zomrelo vyše 900 ľudí.

V prípade samovražedných myšlienok vyhľadaj odbornú psychologickú pomoc. Na Slovensku ju poskytuje:



– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

Ľudí klamal, že ich čaká mučenie a smrť

Reverend Jim Jones sa pred novinármi a kongresmanom Leom Ryanom bránil. Jeho ľudia vraj mohli slobodne odísť a nikto by im nebol bránil v ceste. Bola to však lož. Keď obyvatelia Jonestownu prejavili záujem o odchod zo sektárskej dediny v Guyane do USA, Jones to nevzal vôbec dobre. Jeden z verných členov jeho sekty vytiahol nôž a zaútočil na kongresmana.

Zakrvavený zákonodarca sa spoločne s novinármi a niektorými členmi sekty vybral rýchlo k lietadlu, aby unikli z osady, kde všetkým hrozilo nebezpečie. Na mieste ich však dostihol automobil plný ozbrojencov, ktorí začali strieľať. Na mieste zomrelo päť ľudí vrátane kongresmana Ryana.

Ozbrojený útok vidno na konci videa

Jim Jones sa obával, že im zavraždenie kongresmana nikdy neprejde. Klamal, že do Jonestownu príde guyanská armáda a všetkých čaká mučenie a smrť. Východisko videl v hromadnej samovražde, na ktorú členov sekty dlhší čas pripravoval.

„Keď nemôžeme žiť v mieri, zomrieme v mieri,“ vyhlásil. V osade Jonestown tak 18. novembra 1978 zomrelo 909 ľudí, z toho takmer 300 detí. People uvádza, že išlo o najväčšiu nútenú masovú samovraždu v histórii USA. Niektorí preživší členovia, ktorí utiekli alebo neboli na mieste prítomní, však hovoria skôr o masovej vražde.

