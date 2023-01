Emily Ratajkowski sa hnevá na mužov, ktorí nezvládajú randenie so silnou a nezávislou ženou. Prihlásila sa do online zoznamky

Americká herečka a modelka Emily Ratajkowski sa hnevá na mužov za ich správanie vo vzťahoch. Podľa vlastných slov má plné zuby randenia s mužským pokolením, a to z dôvodu, že muži podľa nej po svojom boku nedokážu vystáť silnú a nezávislú ženu, píše The Huffington Post.

Po jej minuloročnom rozvode so Sebastianom Bearom-McClardom, s ktorým jej vzťah stroskotal pre údajnú neveru, verejnosť klebetila o jej románikoch s Bradom Pittom, Petom Davidsonom, DJ-om Oraziom Rispom a Jackom Greerom.

Pravdepodobne vďaka týmto skúsenostiam dospela herečka k záveru, že si niektorí muži „skutočne myslia, že chcú“ silnú a nezávislú partnerku, no nakoniec zistia, že sa im nepáči.

„Najprv ti muži povedia, že ‚Wau, si výnimočná! Zvládla si to!‘“ hovorí Emily vo svojom podcaste High Low with EmRata počas rozhovoru s Oliviou Pontonovou. „Neskôr však nevedia, čo majú robiť a ako ďalej pokračovať. Cítia sa vycicaní, majú k žene odpor a začnú ju ťahať dole spolu so sebou. A potom sa žena ocitne opäť na začiatku,“ dodáva.

Sila a moc sa podľa Emily spájajú s mužskosťou, a keď má tieto vlastnosti náhodou žena, muž zostane v rozpakoch, lebo nevie, čo viac môže chlap mať. „Čo keby si tu bol jednoducho emocionálne prítomný a lepšie vyjadroval emócie? To by bolo naozaj skvelé,“ hovorí herečka.

Randenie so ženami má väčší zmysel

Tridsaťjedenročná Emily sa vyjadrila, že zo situácie s chlapmi je jej zle. To, ako sa správajú, je podľa nej nespravodlivé a prikláňa sa radšej k randeniu so ženami.

„Možno je v ženskom svete veľká konkurencia, no nemám pocit, že by sa ženy navzájom o niečo oberali. Pri heteronormatívnych vzťahoch mám taký zvláštny pocit, že sa to deje,“ hovorí Emily a prezrádza, že sa nedávno prihlásila do zoznamovacej aplikácie. Obáva sa však, že je to príliš okaté a svoju dámsku lásku tam nenájde.

