KVÍZ: Poznáš mená avatarov a slávnych hercov, ktorí ich hrajú?

Niektorí z nás videli skvelú sci-fi snímku Avatar: The Way of Water viac než jedenkrát. Očakávané pokračovanie Avatara z roku 2009 je v kinách konečne po 13 rokoch, a to hneď s viacerými novými postavami.

Rozrástla sa aj rodina Jakea Sullyho a Neytiri a spoznali sme aj celkom nový klan Na’vi žijúci pri vode. Tvorcovia nám predstavili veľa nových postáv, a tak sme zvedaví, či si si zapamätal ich mená a či si za CGI maskami avatarov spoznal aj dvoch veľmi slávnych hercov.

Kvíz KVÍZ: Spoznáš avatara podľa mena a herca, ktorý ho hrá? 1/10 Zdroj: DIsney/20th Century Fox Ako sa volá tento avatar/Na’vi? Neteyam Lo’ak Tonowari Mo’at 2/10 Zdroj: DIsney/20th Century Fox Ako sa volá avatar/Na’vi vľavo? Roan Rohan Rowan Ronal 3/10 Zdroj: DIsney/20th Century Fox Ako sa volá tento avatar/Na’vi? Tuk Tuk-Tuk Riki Raya 4/10 Zdroj: DIsney/20th Century Fox Ako sa volá tento avatar/Na’vi? Kiki Kiri Miri Lana 5/10 Zdroj: 20th Century Fox/Disney Ako sa volá tento avatar/Na’vi? Rotxo Marakan Ao’nung Payan 6/10 Zdroj: 20th Century Fox/Disney Ako sa volá tento avatar/Na’vi? T’Sirena Tsura Samara Tsireya 7/10 Zdroj: 20th Century Dox/The Walt Disney Pictures Ako sa volá tento avatar/Na’vi? Tlo’ak Tonowari Netayam Neteyam 8/10 Zdroj: 20th Century Dox/The Walt Disney Pictures Ako sa volá tento avatar/Na’vi? Quadritch Quarritch Quidditch Quaritch 9/10 Zdroj: DIsney/20th Century Fox Ktorý herec/ktorá herečka hrá Na’vi naľavo? Sigourney Weaver Zoe Saldana Sydney Sweeney Kate Winslet 10/10 Zdroj: DIsney/20th Century Fox Ktorý herec/ktorá herečka hrá tohto detského Na’vi? Jacob Trembley Sigourney Weaver Emily Blunt Bella Ramsey Vyhodnotiť kvíz

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.