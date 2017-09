Mi Notebook Pro od Xiaomi je určený pre náročnejších. Novinka má slušné špecifikácie a minimalistický dizajn

Čínske jabĺčko dnes vyrukovalo nielen s jedným novým produktom. Svetlo sveta totiž uzrelo aj niečo, čo možno považovať za Windows alternatívu za profesionálne laptopy z portfólia renomovaného kalifornského výrobcu.

Nový Mi Notebook Pro kombinuje krásne telo z hliníku, chvályhodný výkon, biometrický snímač odtlačkov prstov, špeciálne prevedené vnútro prémiovej konštrukcie na zabezpečenie efektívneho odvodu tepla, iba 15,9 mm hrubé telo a aj nadštandardný zvukový výstup, o čo sa postarajú špeciálne vyvinuté reproduktory z dielne ťažkej váhy Harman.

Came equipped with 8th Gen Intel Core i7 processor, we're proud to introduce Mi Notebook Pro! pic.twitter.com/qVew3Q0iZ7