Acer ukázal hi-tech monitor pre náruživých hráčov. Má 35 palcov, zaoblený displej, vysoké rozlíšenie, HDR a 200 Hz

Hoci tohtoročná šou so spotrebiteľskou elektronikou ešte oficiálne nezačala, niektorí výrobcovia už stihli predviesť, čo si pre nás pripravili. Tí, ktorí sa tento víkend chystajú na IFA 2017 v nemeckom Berlíne, budú mať príležitosť vidieť celkom slušný náklad horúcich noviniek určených pre hráčov. A jednou z tých najzaujímavejších je aj namakaný QLED monitor z dielne taiwanského Aceru.

Predator X35 príde na pulty obchodov niekedy začiatkom budúceho roka, a to so zaobleným telom (1800R), širokouhlým a jemným obrazom, slušnou obnovovacou frekvenciou, známou zobrazovacou technológiou Quantum Dot, podporou pre Nvidia G-Sync či rôznymi lahôdkami, na ktorých si zgustnú predovšetkým náročnejší používatelia. Cena by podľa všetkého mala presahovať 1 000 eur. Oficiálnu sumu ale momentálne nepoznáme.

Medzi technickými špecifikáciami modelu X35 nájdete ako 200 Hz obnovovaciu frekvenciu, tak aj WQHD rozlíšenie, čo je v číslach 3 440 x 1 440 pixelov, odozvu 4 milisekundy, pomer strán 21:9, uhlopriečku o veľkosti 35 palcov alebo niečo, čomu hovoria HDR Ultra. Acer navyše tvrdí, že si používatelia môžu prepínať medzi ôsmymi zobrazovacími režimami (štandardný, eko, film a i.) a aj to, že zobrazované farby pokrývajú 90 percent z farebného štandardu DCI-P3.