10 vecí, ktoré ste (možno) nevedeli o McGregorovi a Mayweatherovi

Conor McGregor

Klobúk starého otca

Aj keď sa slávny Ír nepovažuje za poverčivého, tak po dobu 10 rokov nosil so sebou klobúk starého otca. Zdedil ho po tom, ako zomrel a bol súčasťou každého prenosného vaku. Túto skutočnosť oznámil prostredníctvom dokumentu The Notorious z roku 2015, kde okrem iného uviedol aj to, že ho má pri sebe už od začiatku svojho pôsobenia v bojových športoch. Dokument sa však natáčal tesne predtým, než mu bol tento vzácny predmet odcudzený.

Futbalista

Ako je všeobecne známe, futbal je na ostrovoch mimoriadne populárny, a tak sa v mladosti tomu nevyhol ani Conor. Vyrastal na družine Sira Alexa Fergusona a stal sa z neho fanúšik Manchesteru United. Začal tak hrávať za lokálny klub, lenže chcel sa naučiť aj ubrániť, keby bolo treba. Obrátil sa teda na zmiešané bojové umenia. Neskôr ostal pri MMA natrvalo a v roku 2008 začal profesionálnu kariéru v dnes už neexistujúcej sérii Cage of Truth. Začiatok mal sľubný, avšak po dvoch výhrach prišla prehra a Ír s týmto športom chcel seknúť. Našťastie, spoznal sa s trénerom Johnom Kavanaghom a ten mu túto myšlienku rýchlo vyhnal z hlavy.

Inštalatér

Ešte predtým, než sa McGregorová kariéra stihla poriadne rozbehnúť, pracoval so svojím otcom ako inštalatér v Dubline. Jeho otec Tony nebol zrovna dvakrát nadšený, keď mu syn oznámil, že to nie je nič pre neho a chce sa vydať športovou cestou. Kvôli tomuto rozhodnutiu vznikol medzi nimi konflikt. Po rokoch sa však môže Conorov otec usmievať, keďže jeho syn zarobil dodnes taký balík, že už nemusí pracovať vôbec. Koniec koncov, ako sám povedal, hviezdny zápasník nebol dobrý inštalatér, pretože neustále meškal. S čistým svedomím si tak obaja môžu povedať, že to bolo dobré rozhodnutie.

Obeť šikany

Aj keď sa to môže zdať akokoľvek neuveriteľné, 29-ročný Ír bol v detstve obeťou šikany. Možno aj to je dôvod, prečo úplne zanechal futbalovú kariéru a začal sa naplno venovať tej v oktagone. Conor sa v minulosti nechal počuť, že mal tvár, ktorú iné deti radi šikanovali. Taktiež v porovnaní s ostatnými chlapcami bol vzrastovo menší a povahovo umiernenejší, čomu ide dnes skutočne len veľmi ťažko uveriť. So svojimi skúsenosťami išiel von s cieľom podporiť mladých ľudí, ktorí zažívajú rovnaké problémy ako on v minulosti.

Kniha Tajomstvo

Írsky šampión bol v živote silno ovplyvnený motivačnou knihou od austrálskej autorky Rhondy Byrne. Kniha Tajomstvo je založená na tom, že vaše myšlienky a slová môžu mať vplyv na vaše bohatstvo. Vydaná bola v roku 2006 a patrí medzi tie najpredávanajšie knihy vôbec, keď sa jej kópií vo svete predalo viac než 50 miliónov. Spočiatku Conor kúzlu knihy nepodľahol, ale až postupne, keď jej princípy začal používať do praxe. Najskôr spolu so svojou priateľkou Dee Devlin verili v dobré parkovacie miesto, aby neskôr pokračovali vo viere v úspech, bohatstvo a majstrovstvo. Zrejme sa im to vyplatilo.

Floyd Mayweather

Iné meno

Málokto vie, ale Američanovo práve meno nie je Floyd Mayweather. Pôvodne mal meno Floyd Joy Sinclair, ale vždy bol známy ako Floyd Mayweather Jr. po jeho otcovi. Týmto gestom chcel ukázať blízkosť s jeho otcom Floydom Mayweatherom Sr.. Hlavným dôvodom, prečo tak urobil, je fakt, že mu pripisuje veľkú časť svojho úspechu. Dokázal sa o neho postarať aj napriek tomu, že bývali v jednej spálni spolu s ďalšími 4 súrodencami v Michigane. Taktiež ho priučil boxerskému remeslu. Nemali síce vždy harmonický vzťah, ale v roku 2013 sa uzmierili.

Wrestler

Podobne ako Conor McGregor, tak aj Američan vie byť tým správnym šoumenom. V roku 2008 bol prísediaci na šou No Way Out, keď v tom preskočil bariéru a napadol wrestlera menom Big Show, pričom mu pravačkou zlomil nos. Táto dvojica sa potom ešte stretla na Wrestlemanii XXIV a v súčasnosti 40-ročná boxerská legenda znova vyhrala. Tým pádom aj ukázala, že keby mu to v boxerskom ringu nešlo, veľmi rýchlo by sa mohol premiestniť do iného.

Dobrý vzťah s médiami

Nie je snáď takého športovca, ktorý by viac ďakoval médiám tak, ako tomu robí americký pästiar. Občas sa síce nájde niekto, kto bude kritizovať jeho osobný život alebo boxerský štýl. Mayweather však nikdy nezabudne poďakovať médiám, že sa zúčastňujú každého jedného zápasu, do ktorého zasiahne. "Nezaujíma ma, či o mne píšete dobrý alebo zlý príbeh. Dôležité je, že o mne napíšete," povedal hviezdny boxer počas svojho turné. "Udržte moje meno nažive. Pokiaľ ľudia, ktorí ma majú radi, vedia, kto som, je mi jedno, čo hovoríte."

Pobyt vo väzení

Možno si už mnohí z vás nepamätajú, ale Američan strávil v roku 2012 dva mesiace vo väzení za domáce násilie a obťažovanie. Mayweather bol držaný oddelene pre svoju ochranu od ďalších 3200 väzňov v lasvegaskej väznici. Potrebnú silu na zvládnutie pobytu za mrežami mu uľahčovalo čítanie korešpondencie od svojej rodiny a priateľov, ktorí mu pravidelne písali. Jediné, po čom "Money" túžil, bolo dotknúť sa stromu a poprechádzať sa v parku.

Tanečník

Výborná práca s nohami ho mnohokrát dostala z problémov v ringu, a tak sa v roku 2007 rozhodol zúčastniť tanečnej šou stanice ABC Dancing with the Stars, kde sa na nohy musel spoliehať viac než kedykoľvek predtým. Spárovaný s profesionálnou tanečníčkou Karinou Smirnoffovou tancoval v televíznej šou 4 týždne. Potom svojím "paso doble" neohúril rozhodcov. Získal len 23 bodov z 30 možných, čo znamenalo v súťaži koniec.