Conor McGregor plánuje vynájsť nový šport. Keď vraj zatočí s Mayweatherom, vymyslí úplnú novinku

Očakávaný zápas medzi Conorom McGregorom a Floydom Mayweatherom sa blíži raketovou rýchlosťou a obaja zápasníci už povedali niekoľko odvážnych vyhlásení - aj keď má v tomto smere Ír jasnú prevahu. Conor však jeho vetami neprestáva prekvapovať a v rozhovore pre Sky Sports prehlásil, že po tom, čo zniči Mayweathera, má v pláne začať aj jeho vlastný šport. Mimochodom, článok rekapitulujúci poslednú nabitú tlačovku nájdeš tu.

"Mohol by som vytvoriť môj vlastný hybrid dvoch športov. Keď toto vyhrám, vychutnám si víťazstvo a porozmýšľam nad novým súperom." Conor zatiaľ v hlave zrejme nemá hotovú predstavu, no šport by mal kombinovať box a disciplíny MMA, rozhodne by sme nemali očakávať nič mimo ringu. Conor navyše, žujúc žuvačku, dodal, že je kráľom všetkých bojových umení, preto by sme rozhodne nemali čakať, že jeho nápad bude sklamaním. "Uvažoval som, že po dobytí oktagonu a ringu by som založil moju vlastnú kombináciu dvoch športov." Následne zaprovokoval a vyhlásil, aby sa každý zápasník, kto sa cíti byť dostatočne mužným, postavil pred neho. "Budem bojovať proti každému." Jeho vlastnú verziu športu si však necháva na riešenie až po zápase s Floydom. Sám však naznačil, že bude bojovať za to, aby zmenil štýl zápasov.

