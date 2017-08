Nenažraná UEFA. Fanúšikovia Legie Varšava si opäť robia srandu zo skorumpovanej futbalovej organizácie

Fanúšikovia Legie Varšava sú dobre známi svojimi perfektnými choreami, len nedávno si pripomenuli obete Varšavského povstania a taktiež sa netaja svojím "vzťahom" k futbalovej UEFA, čo už neraz ukázali a najnovšie aj vo štvrtkovom zápase o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.

UEFA totiž už klasicky finančne potrestala poľský klub za choreo pripomínajúce si obete Varšavského povstania, keďže politika na štadióny nepatrí. Klub musí zaplatiť pokutu 35 000 eur a fanúšikom je jasné, že peniaze poputujú pekne do vrecka funkcionárom organizácie. Práve tento odkaz zakomponovali do svojho najnovšieho chorea, ktoré ukázali vo štvrtok v domácom zápase proti Šerifu Tiraspoľ a je jasné, že príde pokuta ďalšia. Ale stálo to za to.

Navyše, fanúšikovia klubu začali sami zbierať peniaze na zaplatenie vyššie spomínanej pokuty a vyzbieraná suma už vysoko prekročila výšku trestu, takže pravdepodobne aj bez problémov zaplatia ďalšiu, ktorá príde o pár dní. A snáď sa Legia dostane do skupinovej fázy Európskej ligy, aby ich súboj proti UEFA mohol pokračovať (úvodný duel skončil remízou 1:1).