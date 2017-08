Cenzúra kvôli sexuálnej orientácii? Výroky dvoch homosexuálnych študentov vyškrtli zo stredoškolskej ročenky

"Samozrejme, že sa dobre obliekam. Netrávim všetok čas v šatníku len tak pre nič."

"Ak nás Harry Potter niečomu naučil, tak tomu, že nikto si nezaslúži žiť v šatníku."

Takto znejú odkazy, ktoré Joey Slivinski a Thomas Swartz, čerství absolventi strednej školy Kearney High, uviedli pod svoje fotografie v tradičnej školskej ročenke. Ročenky sú v Spojených štátoch veľmi obľúbené a patria medzi tradície pri príležitosti ukončenia štúdia. Keď práve ich trieda dostala tú svoju do rúk, aké bolo ich prekvapenie, keď si pod svojimi fotografiami našli iba prázdne miesta bez odkazov. O tom, že táto situácia nastane, pritom vopred nedostali žiadnu informáciu.

Menovaní študenti sa pritom otvorene hlásia k svojej náklonnosti voči rovnakému pohlaviu. Škola tvrdí, že sa k danému kroku odhodlala kvôli tomu, že spomínané výroky považuje za útočné a týmto spôsobom chcela chrániť ostatných študentov. ,,Som spokojný vo vlastnej koži a s tým, kto som," hovorí Joey. Škola sa bráni, že študentov spoločne s ich rodinami už oslovila a nemala v úmysle nikoho uraziť. Vo svojom oficiálnom stanovisku uviedla, že išlo o chybný krok, z ktorého sa do budúcna chce poučiť.

Proti krivde sa Joey a Thomas rozhodli bojovať. Plánujú vyrobiť nálepky so svojimi výrokmi, ktoré by následne nalepili nielen do svojej ročenky, ale aj do ročeniek ich kamarátov. Ako sami hovoria, sú hrdí na to, kým sú a sklamaní z toho, čo sa stalo.