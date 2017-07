Elon Musk postaví Hyperloop medzi New Yorkom a Washingtonom! Mestá plánuje prepojiť za úctyhodných 29 minút

Jeden z najodvážnejších vizionárov našej doby Elon Musk prekvapil svojich fanúšikov na Twitteri výbornou správou. Musk vyhlásil, že od vlády Spojených štátov amerických získal ústny súhlas na spustenie projektu podzemného dopravného systému Hyperloop, ktorým chce spojiť mestá New York a Washington. Projekt by mala získať jeho spoločnosť The Boring Company, ktorú založil pred niekoľkými mesiacmi po tom, čo sa zamyslel, že neustále státie v kolónach na cestách nikomu neprospieva. So svojím obrovským zariadením s názvom Godot už skúšal kopať tunely pod parkoviskom spoločnosti SpaceX v meste Los Angeles, ale podľa najnovších informácií sa Godot zapotí pri práci na východnom pobreží USA.

Podzemný Hyperloop by mal spájať New York s Washingtonom D.C. za úctyhodných 29 minút, pričom bude obsahovať zastávky aj v mestách Philadelphia a Baltimore. Musk prezradil aj to, že jeho Hyperloop bude smerovať priamo z centra New Yorku do centra Washingtonu D.C., takže nejde o žiadny projekt na okraji mesta, a v každom meste by sa malo nachádzať aj 12 a viac nástupných a výstupných výťahov. Vizionár stojaci za Teslou či SpaceX odmietol prezradiť, od koho získal verbálny súhlas, avšak pravdepodobne si informáciu len tak nevymyslel a v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch prebehne aj formálne podpisovanie dokumentov.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20. července 2017

City center to city center in each case, with up to a dozen or more entry/exit elevators in each city — Elon Musk (@elonmusk) 20. července 2017

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly — Elon Musk (@elonmusk) 20. července 2017