Najväčšie drogové trhovisko na Dark webe AlphaBay skončilo. Veľkosťou až 10-násobne prekonalo aj legendárnu stránku Silk Road

Na internete dodnes kolujú legendy o legendárnom trhovisku Silk Road, kde si človek na Dark webe dokázal zaobstarať prakticky čokoľvek od drog až po zbrane. Silk Road vzniklo ešte v roku 2011 a fungovalo vo svojej pôvodnej verzii do roku 2013, keď ho americké bezpečnostné zložky rozložili a zrušili. Na Dark webe sa onedlho objavila aj druhá verzia, ale aj tá bola v roku 2014 zrušená. Primát najväčšieho drogového trhoviska na Dark webe si preto uchmatla stránka s názvom AlphaBay, ktorá fungovala na podobnom princípe, ľudia ju považovali za najväčšieho giganta v rámci trhovísk s ilegálnym materiálom a denne tam ľudia minuli stovky tisíc eur na nákup zbraní, drog či dokonca počítačových vírusov.

AlphaBay si užilo svoju chvíľku slávy, avšak začiatkom júla dostalo ráznu stopku, keď prestalo byť dostupné a až informácie od amerických bezpečnostných zložiek ukázali, že aj AlphaBay sa bude musieť pobrať do historických análov. Trhovisko malo prostredníctvom 40-tisíc predajcov zásobovať až 200-tisíc klientov, ktorí si vďaka anonymnému prístupu kupovali látky ako fentanyl či heroín, a v čase svojej najväčšej popularity bolo asi 10-krát väčšie ako spomínané trhovisko Silk Road. Pred celkovým zrušením stránky existovali podozrenia, že jej riadenie prebrali americké zložky, a tak mohli získať dôležité informácie o ľuďoch, ktorí tam nakupovali, ale zatiaľ nie je jasné, do akej miery budú americkí prokuráti postupovať a či sa objavia aj súdy proti jednotlivým zákazníkom. Na Dark webe pritom už dnes existuje niekoľko ďalších konkurenčných trhovísk, ktoré sa budú chcieť pobiť o uvoľnené prvenstvo.

