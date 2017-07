Rokmi zabudnuté útočisko Pabla Escobara v Mexiku bolo premenené na hotel plný umenia, ktorý stojí za návštevu 

Len pred pár týždňami sme vám priniesli článok o nehnuteľnosti z rodiska jedného z najznámejších Kolumbijčanov a dnes už nazrieme priamo do bývalej Pablovej usadlosti. Tá avšak nie je situovaná v jeho domovine, ale na území neďalekého Mexika, a to konkrétne v letovisku zvanom Tulum. Prímorské mesto vzdialené 130 kilometrov od celebritami obľúbeného Cancúnu dokázalo v čase najväčšej aktivity a prosperity poskytnúť drogovému narkobarónovi "pokojné" útočisko.

Nádherné bývanie, ktoré už v súčasnosti slúži ako butikový hotel plný luxusného zariadenia a umenia rôzneho druhu, vrátane prác od KAWS-a či Jeana Michela Basquiata, pričom vďaka za to patrí galérii menom Lio Malca. O danom skvoste sa mnoho rokov po smrti Escobara nevedelo a objaviť sa ho podarilo až v roku 2003, aby bolo následne vrátené pôvodnému majiteľovi. O necelých 10 rokov si ju avšak vyhliadli ľudia zastupujúci vyššie uvedenú spoločnosť a natoľko ich uchvátila, že sa rozhodli pre jej kúpu a zaradenie do siete päť hviezdičkových hotelov vystupujúcich pod názvom Design Hotels.

Casa Malca ponúka svojim hosťom na výber viacero variant apartmánov, ktoré svojím vzhľadom určite ulahodia aj tým najnáročnejším klientom, o čom sa budete môcť presvedčiť o pár okamžikov aj sami. Kiežby aj nie, keďže ceny za jednu noc strávenú v danom hoteli začínajú na sume atakujúcej hranicu 500 eur, čo nie je zrovna lacná záležitosť. V prípade záujmu môžete navštíviť vyššie uvedenú stránku DH a my sa medzitým presunieme k záberom, ktoré vás zoberú podobne ako TKX na miesta, kde sa my bežní ľudia nedostaneme. Dosť už ale bolo slov, teraz s nami aspoň virtuálne vstúpte do lukratívnej nehnuteľnosti otvorenej pre verejnosť od roku 2015.

