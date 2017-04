Rifle so zipsom na zadku. Známa značka ponúka jeansy doslova odhaľujúce celé tvoje pozadie

Medzi najúspešnejšie úkazy posledných módnych sezón patrí jednoznačne aj značka Vetements, ktorá rôznymi prostriedkami získala celkom veľkú pozornosť a vplyv. Z jej dielne vyšli ako pomerne podarené kúsky, tak i mnohé nenositeľné výstrelky. Či už sa novo predstavené veci zaraďujú do prvej alebo druhej kategórie, azda vždy vyvolajú citeľný rozruch, o čom kompetentní vedia a počítajú s tým i do budúcna. Vhodným príkladom je, koniec koncov, nová kolaborácia so značkou Levi's, z ktorej vzišli vskutku zaujímavé rifle.

Zaujímavé sú najmä tým, na akých miestach majú umiestnené zipsy. Tie totiž nie sú len vpredu ako na bežných jeansoch, ale aj vzadu na zadku. Svoje pozadie tak môžeš hocikedy na počkanie ukázať verejnosti. Vieme si predstaviť hneď niekoľko praktických využití, ale na druhej strane aj dôvodov, prečo si radšej niečo podobné neobliecť. Rifle Vetements x Levi's sú dostupné pre oboje pohlavia v dlhej i v krátkej verzii. Namiesto zaplatenia stoviek eur si však môžeš roztrhnúť na zadku tie svoje a našiť si tam zips.

