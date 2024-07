10 známych reality šou, z ktorých polovica je fake a polovica real. Pozeráš ich?

Reality šou okrem iného formujú spôsob, akým diváci vnímajú svet, môžu ovplyvniť názory ľudí, niekedy dokonca aj politiku. Preto je dôležité vedieť ako je to s ich autenticitou.

Reality šou majú realitu priamo v názve, čo vytvára určité očakávanie, že to, čo vidíme, je skutočné. A práve preto ich všetci tak milujeme, aj keď si to niekedy nechceme priznať.

Bohužiaľ, nie vždy je všetko také skutočné, ako si fanúšikovia myslia, upozornil Screenrant. A hoci nemôžeme stopercentne potvrdiť falošnosť, vychádzame z tvrdení bývalých účastníkov, ktorí sa odmietli zúčastniť, opustili dané relácie alebo zo slov odborníkov na tento televízny žáner.

Falošné reality šou

Vojna skladov (Storage Wars)



Táto šou sa vysiela už 14 rokov a stále sa teší veľkej obľube divákov. Jeden z jej bývalých členov, Dave Hester, však obvinil producentov, že do skriniek umiestnili niektoré kontroverzné predmety pre dramatický efekt. Medzi producentmi a Daveom dokonca došlo k ostrému súdnemu sporu, ale neskôr sa zmierili.

Zdroj: History Channe

Skutočné paničky z Beverly Hills (The Real Housewives of Beverly Hills)



Tento seriál je na obrazovkách už takmer 20 rokov, je to jednoducho trhák. Seriál sleduje bohaté ženy z niekoľkých rôznych miest v USA, ktoré sa venujú svojmu každodennému životu. Okrem zbesilých nákupov a honosných dovoleniek sa ženy hádajú kvôli domnelým urážkam a neustále si hádžu polená pod nohy.

Seriál tvrdí, že je úplne autentický. Zvedaví diváci, ktorí zachytili natáčanie v New Yorku v Southamptone, uviedli, že to vyzeralo ako v štúdiu. Herci a herečky sa vraj počas diskusií zastavovali, čakali, kým sa nastaví kamera, a potom jednu scénu natočili viackrát, kým s ňou neboli spokojní. Toľko k autenticite.

Zdroj: Bravo Networks

Ľudia aljašskej divočiny (Alaskan Bush People)



Ide o reality šou v štýle dokumentárnej drámy, ktorá sleduje rodinu Brownovcov, ktorá sa snaží prežiť v divočine, odrezaná od modernej spoločnosti. Medzitým bola rodina niekoľkokrát spozorovaná v aljašských baroch a hoteloch, čo vyvolalo obvinenia, že v skutočnosti nežijú v lesoch alebo ďaleko od civilizácie.

Zdroj: Discovery Networks

Hlas (The Voice)



Známa spevácka šou s dlhoročnou tradíciou. Víťazom šou sa stáva ten, za koho hlasujú diváci a diváčky na internete alebo prostredníctvom SMS. Víťaz potom získava nahrávaciu zmluvu a 100-tisíc dolárov. Podľa jedného z potenciálnych súťažiacich to však nie je férová hra. Rockový spevák Adam Wiener odmietol možnosť účinkovať v šou kvôli obmedzeniam, ktoré sú na súťažiacich kladené. Tvrdil, že súťaž bola vopred obsadená a že producenti rozhodovali o štýle hudby, ktorú bude hrať, a o konkrétnych skladbách.

Zdroj: Tyler Golden/NBC



MasterChef



O jednej z najpopulárnejších reality šou vôbec sa hovorí, že je z veľkej časti falošná. Kuchárska šou s Gordonom Ramsaym v hlavnej úlohe už dlho baví ľudí na celom svete. Jeden z bývalých súťažiacich však povedal, že súťažiaci museli súhlasiť s potenciálne vymysleným a ponižujúcim zobrazením svojej osoby a že redaktori často spájali rôzne časti dialógov, aby vytvorili výroky, ktoré v skutočnosti nikdy neboli vyslovené.

Zdroj: Fox Network

„Skutočné“ reality šou

Sudkyňa Judy



Táto šou sa vysielala dlhých 25 rokov. Napriek jej popularite boli niektoré z prezentovaných prípadov také absurdné, že diváci a diváčky často uvažovali, či sú skutočné. O pravdivosti tu však niet sporu. Sudkyňa Judy mala výskumný štáb pozostávajúci zo 65 ľudí, ktorí všetko pozorne sledovali a jednoducho vyberali najzaujímavejšie prípady, ktoré sa mohli v relácii objaviť.

Zdroj: ChelloZone



Survivor



Táto šou je veľmi obľúbená po celom svete a vznikla už v roku 2000. Hlavným princípom tejto súťaže je vysadenie súťažiacich na izolovanom mieste v divočine, kde súťažia o rôzne ceny a konečnú finančnú výhru. Súťaž využíva postupný vyraďovací systém, v ktorom súťažiaci hlasujú proti ďalšiemu členovi kmeňa, až kým nezostane posledný súťažiaci. A ako potvrdili desiatky predchádzajúcich účastníkov, niekedy je to naozaj boj o prežitie.

Zdroj: CBS Productions / Monty Brinton, Bill Inoshita, Robert Voets, Michael Yarish



60 dní (60 Days In)



Táto reality šou umožňuje divákom nahliadnuť, ako to vyzerá v skutočnom väzení. V relácii sledujeme niekoľko tajných väzňov, ktorí boli vyslaní zbierať informácie. Veľký podiel na úspechu šou má nefiltrované zobrazenie väzenského systému. Ukazuje, ako systém funguje, kde sú jeho slabiny, čo robí správne a aký je život ľudí, ktorí si odpykávajú trest za rôzne trestné činy.

Zdroj: Pro 7 Maxx



Šéf v utajení (Undercover Boss)



Táto reality šou bola často zosmiešňovaná kvôli nepresvedčivým prevlekom, ktoré nosili šéfovia. Títo generálni riaditelia a vysokopostavení manažéri sa neobliekajú pre zábavu. Robia to preto, aby sa vžili do práce radového zamestnanca vo svojich firmách a pochopili, ako to v ich spoločnostiach funguje. Prekvapivo ide o úplne autentickú reality šou.

Zdroj: Spektrum



Terrace House



Reality šou zvyčajne chcú mať v programe veľa drámy, takže sa niekedy môžu snažiť postaviť účastníkov proti sebe. Terrace House však nič z toho nerobí. Japonská reality šou zachytáva trápne a pútavé momenty zo života šiestich mladých mužov a žien, ktorí žijú pod jednou strechou bez akéhokoľvek zásahu produkcie.