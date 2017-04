Ako dlho zostávajú drogy v našom tele? Najväčší pozor si treba dávať pri marihuane, ale nezaostávajú ani kokaín s heroínom

Užívanie ilegálnych návykových látok so sebou nesie hromadu rizík a nebezpečenstiev, ktoré musí človek zobrať do úvahy a potom ich následne aj znášať. Tentoraz nejdeme rozprávať o tom, ako si treba dávať pozor na vznik závislostí, ktoré môžu skončiť aj tragicky, ale skôr o tom, ako dlho zostávajú drogy v našom tele po tom, čo ich užijeme. Do nášho krvného obehu sa návyková látka môže dostať hneď niekoľkými spôsobmi, najčastejšie však tráviacim traktom, pľúcami či priamo do krvi pomocou striekačky. Droga potom zapôsobí, pričom záleží na koncentrácii a množstve, avšak aj keď jej účinky opadnú a človek je opäť v bežnom stave, droga ešte ani zďaleka nie je z nášho tela preč.

Návykové látky totiž musíme vylúčiť, ale ešte predtým, ako to je naše telo schopné urobiť, ich musí rozložiť prostredníctvom zložitého metabolického systému na maličké molekuly, čiže metabolity, ktoré sa potom rozpustia vo vode a dostanú sa von z tela v moči či v pote. O ich rozkladanie sa zvyčajne stará pečeň, ktorej by sme preto mali byť dostatočne vďační, ale ani ona nie je dokonalá, a tak ťa pri drogovom teste môže zastihnúť pozitívny výsledok aj po niekoľkých dňoch od užitia drogy. Či už by od teba chceli vzorku moču, krvi, alebo by radi skontrolovali tvoje vlasy, je dobré vedieť, ako dlho zostávajú jednotlivé drogy uložené v konkrétnych častiach nášho tela.

