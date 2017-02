Z čoho sa skladajú produkty, ktoré si bežne kupujeme? Na čipsy sa používa len zopár zemiakov

Všetci sme sa na internete stretli s tými obrázkami, ktoré si robia srandu z vrecúšok čipsov, ktoré sú v skutočnosti naplnené možno tak do štvrtiny. Nafúknutý obal však na prvý pohľad tvrdí niečo iné a rovnako aj veľké množstvo zemiakov, ktoré bývajú často vyobrazené na obale. V skutočnosti ich je na výrobu takéhoto produktu použitých len veľmi málo. Nie je to však problém týkajúci sa len zemiakových lupienkov. Portál brightside.me sa rozhodol vypočítať, koľko zemiakov sa na takéto balenie spotrebuje, no neostal len pri tom. Dozvieš sa, ako sú na tom v tejto problematike aj hranolky či dokonca kečup a pomarančový džús. Aby si vedel, že nie každý produkt je v skutočnosti taký, ako napovedá lákavý obal.

Krabie tyčinky bývajú z rýb, často z tresky. Nie z krabieho mäsa.

Na malé hranolky stačí menej než zemiak.

(priemerný zemiak váži 90 gramov)

Na veľké ich však tiež netreba veľa.

Pomarančový džús v skutočnosti veľa pomarančov nevidel.

Vo väčšine kečupov nie sú čerstvé paradajky, no paradajková pasta.

Veľké balenie tvorí len zopár zemiakov.

V strednom balení zemiakových chipsov je v skutočnosti len zopár zemiakov.

V malom balení zemiakových chipsov veľa zemiakov nie je.