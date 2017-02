Poznáme 12 finalistiek súťaže Miss Slovensko 2017. Ktorá z nich si prevezme korunku krásy pre najkrajšiu ženu krajiny?

Aktuálnou Miss Slovensko je Kristína Činčurová, no čas rýchlo plynie a hoci je do finále Miss Slovensko 2017 ešte dostatok času, už včera však bola zverejnená finálová dvanástka, aby sa dievčatá mohli postupne pripravovať na veľký galavečer. Po roku tak opäť spoznáme ženu, ktorá je podľa odbornej poroty tou najlepšou a najdokonalejšiu kombináciou ženskosti, krásy, inteligencie, talentu, vzdelania, osobnosti a vtipu. 29. apríl je ešte síce ďaleko, no ty sa môžeš už teraz zahrať na porotcu a zhodnotiť, ktorá slečna ťa zaujala najviac.

Finalistka číslo 1 Michaela Cmarková

Finalistka číslo 2 Nina Albíniová

Finalistka číslo 3 Katarína Kovačicová

Finalistka číslo 4 Dominika Dávidová

Finalistka číslo 5 Simona Svítková

Finalistka číslo 6 Petra Varaliová

Finalistka číslo 7 Karin Kovácsová

Finalistka číslo 8 Hanka Závodná

Finalistka číslo 9 Nikoleta Hílková

Finalistka číslo 10 Gabriela Zemančíková

Finalistka číslo 11 Simona Straková

Finalistka číslo 12 Michaela Šimoničová

