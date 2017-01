Apple pridá pre macOS dlho očakávaný Night Shift, ktorému tvoje oči nepochybne poďakujú

Zrejme už vieš, že modré svetlo ktoré vyžaruje displej tvojho laptopu či smartfónu nášmu telu a najmä očiam pomerne škodí. Ak vlastníš laptop od Kalifornského giganta a zároveň si nevieš odpustiť jeho používanie aj v nočných hodinách, potešíme ťa. Apple sa totiž rozhodol s nastávajúcim updatom macOS Sierra 10.3 priniesť nočný mód známy ako “Night Shift”, ktorý nám predstavil už pri iOS 9.3 na našich obľúbených iPhonoch. Night Shift bude na macOS pracovať podobne ako na iOS, teda zmení farebnú teplotu tvojej obrazovky z modrej na teplejšiu žltú farbu. Na iOS sa tento nočný mód spúšťa automaticky zhruba pri západe slnka a ráno sa vráti naspäť do normálu. Pokiaľ však chceš, nastavenia môžeš modifikovať podľa vlastného uváženia.

Hoci Night Shift nevyrieši všetky problémy, ktoré so sebou nesie používanie zariadení s vyžarovaním modrého svetla v noci, rozhodne šetrí tvoj zrak a ver mi, je oveľa príjemnejšie hľadieť na obrazovku, ktorá takýto mód ponúka. Navyše Night Shift pre macOS bude oveľa viac prospešný, nakoľko podľa expertov veľkosť obrazovky a tým pádom aj intenzita svetla hrajú priamu rolu v tvorbe melatonínu, respektíve hormónu potrebného pre kvalitný spánok. Experti ale dodávajú, či už s Night Shiftom alebo bez, používaniu akýchkoľvek zariadení aspoň dve hodiny pred spánkom by si sa mal vyhnúť, čo podľa môjho skromného názoru nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché (snáď aj nemožné).



Nakoniec ak nie si fanúšikom jabĺčkových zariadení, no po každej noci vyzerajú tvoje oči ako dve rajčiny, nezúfaj. Podobné plány ako Apple zvažuje aj Microsoft, pričom by rád zredukoval modré svetlo na svojom Windowse 10, no už teraz existuje mnoho programov, ktoré ti používanie zariadení v nočných hodinách rozhodne spríjemnia a ušetria tvoje oči.