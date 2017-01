Android sa stal operačným systémom s najväčším počtom bezpečnostných chýb za rok 2016

Hneď na začiatok by sme radi upozornili, že sa nesnažíme opätovne vyvolať nikdy nekončiacu hádku o to, ktorý operačným systém, či už mobilný alebo desktopový, je lepší, bezpečnejší a ktorému by ste sa mali vyvarovať. V súčasnej dobe je väčšina platforiem dostatočne "vyšperkovaná" a je len na vás, ktorú stranu sa rozhodne podporovať. Pokiaľ sa však začneme baviť o počte problémov s bezpečnosťou za rok 2016, štatistiky hovoria stručne a jasno. V rámci databázy CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) spravujúcej verejne známe chyby v zabezpečení jednotlivých operačných systémov rovnako ako aj webových prehliadačov či iných aplikácií máme k dispozícií 50 produktov s najväčšími počtami hlásení. Pod taktovkou spoločnosti MITRE Corporation sa databáza CVE zaoberá správou programátorských problémov v aplikáciach a operačných systémov už od roku 1999.

Podľa sumáru za rok 2016 obdržal prvé miesto práve Android s celkovým počtom 523 bezpečnostných problémov. 4. miesto obsadil dobre známy a nenávidený Flash Player (266) a do TOP 15-ky sa prepracoval aj OS X (215), Windows 10 (172), Chrome (172) a iOS (161). Treba však uviesť, že tabuľka uvádza iba počet oficiálne objavených dier, na ktorých oprave sa s najväčšou pravdepodobnosťou pracuje. Neuvádza však mieru závažnosti a taktiež nehovorí o neodhalených chybách alebo tých, ktoré sa cielene utajujú pred verejnosťou.

V prípade Androidu si tak môžeme byť istí, že Google maká na tom, aby všetky neduhy čo najskôr odstránil. Určite ste totiž zaregistrovali správu o vyplácaní nemalých finančných odmien za odhalenie doposiaľ neznámych problémov v tomto mobilnom operačnom systéme. Stretli ste sa niekedy s chybou, ktorá vám spôsobila nemalé komplikácie alebo vás pripravila o súkromné dáta či dokonca finančné prostriedky? Podeľte sa s nami o svoj príbeh v komentároch.

Porovnanie prvých 30 produktov za posledné 3 roky (zľava 2016, 2015, 2014)