Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 29. novembra 2026 o 10:50 Čas čítania 0:00 Slovensko má majsterku Európy v taekwonde. Stala sa ňou Zainab Mamuti 🥇 Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus Zdroj: @HAMZATKDFIGHTER Zdroj: @HAMZATKDFIGHTER Zdroj: @HAMZATKDFIGHTER 1 / 3 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! 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