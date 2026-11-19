Letná brigáda je pre mnohých študentov prvou príležitosťou zarobiť si vlastné peniaze.
Okrem príjmu však prináša aj skúsenosti, ktoré sa v škole často nedajú získať – samostatnosť, zodpovednosť, iný typ komunikácie či schopnosť riešiť nečakané situácie. Možností je pritom viac než len práca v obchode alebo za barom.
Prečo sa oplatí pracovať už počas štúdia?
Prvá brigáda nie je len o tom, že si zarobíš vlastné peniaze. Je to príležitosť vyskúšať si, aké je to mať pracovné povinnosti, dodržiavať termíny, komunikovať so zákazníkmi či fungovať v tíme. Naučíš sa lepšie hospodáriť s peniazmi, plánovať si čas a prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Zároveň zistíš, čo ti ide, čo ťa baví a v čom sa ešte môžeš zlepšiť. Takéto skúsenosti sa ti zídu nielen pri ďalšom štúdiu, ale aj neskôr pri pracovnom pohovore alebo na začiatku kariéry. A možno práve letná brigáda ukáže, akým smerom sa chceš v živote uberať.
Brigáda na Slovensku: čo máš na výber a koľko zarobíš?
Medzi najčastejšie letné brigády na Slovensku patrí práca v obchodoch, skladoch, reštauráciách či hoteloch. Môžeš sa zamestnať ako pokladník, predavač, čašník alebo pomocný pracovník. Dopyt po brigádnikoch rastie najmä pred letnou sezónou, pričom najviac pracovných ponúk býva podľa portálu Profesia zverejnených v máji.
Podľa údajov, ktoré v máji 2026 zverejnil tento pracovný portál, dosahovala priemerná ponúkaná hodinová mzda na brigádach 7,30 eura. V cestovnom ruchu a gastronómii to bolo približne 7,20 eura, v maloobchode 6,70 eura. Výška odmeny sa, samozrejme, líši podľa pozície, regiónu aj skúseností.
Za prácou do sveta: Európa aj ďalšie destinácie
Ak chceš spojiť zárobok s cestovaním, môžeš využiť sezónne pracovné ponuky v zahraničí. V Európe ide najmä o prácu v hoteloch, reštauráciách, turistických rezortoch, zábavných parkoch či na farmách, kde sa zbiera sezónne ovocie a zelenina. V niektorých prípadoch zamestnávatelia zabezpečujú aj ubytovanie a stravu, čo môže výrazne znížiť náklady na pobyt. Možnosti však nekončia v Európe.
Slovenskí občania môžu využiť programy Working Holiday napríklad v Austrálii, na Novom Zélande, Kanade či v Japonsku. Tieto umožňujú mladým ľuďom určitý čas v krajine cestovať a zároveň pracovať, pričom každá krajina má vlastné vekové a ďalšie podmienky, napríklad maximálny počet víz, ktoré v sezóne pridelí.
Ďalšou možnosťou je práca au-pair, pri ktorej bývaš v hostiteľskej rodine a pomáhaš so starostlivosťou o deti. Výmenou za to máš zabezpečené ubytovanie, stravu a dostávaš vreckové. Medzi ponúkané destinácie patria najmä USA a európske krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Írsko či Holandsko. Takýto pobyt prináša každodenný kontakt s cudzím jazykom, možnosť spoznať inú kultúru a zároveň získať skúsenosti so starostlivosťou o deti.
USA: Work & Travel, au-pair aj letné tábory
Spojené štáty patria medzi obľúbené destinácie mladých ľudí, ktorí chcú počas leta pracovať a zároveň spoznať inú kultúru. Jednou z možností je program Work & Travel, ktorý umožňuje vysokoškolákom počas letných prázdnin pracovať a cestovať po USA. Okrem zárobku získajú príležitosť zlepšiť si angličtinu, spoznať americký pracovný štýl a stretnúť mladých ľudí z rôznych krajín. A záujem slovenských študentov o túto skúsenosť nie je zanedbateľný.
Podľa štatistík amerického programu BridgeUSA vycestovalo v roku 2025 do USA v rámci programu Summer Work Travel 1 607 slovenských účastníkov. Za obdobie rokov 2015 až 2025 ich bolo spolu 21 416. Medzi najčastejšie destinácie účastníkov Work & Travel patria New York, Massachusetts a Wisconsin. Pri programe au-pair sú obľúbené najmä Kalifornia, New York a New Jersey. Ide teda o rôzne typy skúseností – od sezónnej práce v turistických oblastiach až po každodenný život v americkej rodine.
Základnou podmienkou na zapojenie sa do tohto programu je status študenta denného štúdia na vysokej škole mimo USA, dostatočná znalosť angličtiny a splnenie požiadaviek programu vrátane úspešného ukončenia aspoň jedného semestra. Účastníci potrebujú víza J-1, konkrétne podmienky a postup vybavovania víz je vhodné overiť ešte pred podaním prihlášky, napríklad aj cez informačný portál amerického veľvyslanectva letovamerike.sk.
Leto, počas ktorého si vyskúšaš vlastný biznis
Existuje však aj trochu iný spôsob, ako stráviť leto v USA. Program Southwestern Advantage je zameraný na predaj vzdelávacích produktov americkým rodinám a zapojilo sa doň už vyše 400 slovenských študentov. Ich úlohou bolo samostatne oslovovať potenciálnych zákazníkov, predstaviť im produkty a viesť obchodné rozhovory. Nejde o klasickú brigádu s pridelenými zmenami, ale o intenzívnu skúsenosť, pri ktorej si vyskúšaš základy vlastného podnikania.
Súčasťou programu je príprava, tréning predajných a komunikačných zručností aj podpora od mentorov počas leta. Naučíš sa plánovať si prácu, stanovovať ciele, vyrovnať sa s odmietnutím a preberať zodpovednosť za vlastné výsledky.
Tvoje úsilie sa môže premietnuť nielen do nadštandardného zárobku, ale aj do rôznych ocenení či príležitostí na cestovanie a zábavu. Ešte dôležitejšie sú však skúsenosti a sebadôvera, ktoré môžeš využiť aj po návrate domov, v štúdiu, zamestnaní alebo pri vlastnom podnikaní. Program je náročný a vyžaduje samostatnosť, disciplínu a ochotu vystúpiť z komfortnej zóny.
Odmena závisí od predajných výsledkov, no pre študentov, ktorých láka obchod, komunikácia a podnikanie, môže byť leto v Southwestern Advantage cennou školou života.
Či sa rozhodneš stráviť leto na Slovensku alebo vyrazíš za prácou do zahraničia, vyber si príležitosť, ktorá ti prinesie viac než len výplatu. Zamysli sa nad tým, čo sa chceš naučiť, aké zručnosti si chceš rozvíjať a čo ti môže táto skúsenosť dať do budúcnosti. Dobrá letná brigáda sa totiž nemusí skončiť jej posledným dňom. Jej najväčšiu hodnotu môžeš pocítiť ešte dlho po návrate do školy.