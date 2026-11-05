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Cristiano Ronaldo ukončil svoju reprezentačnú kariéru
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Cristiano Ronaldo ukončil svoju reprezentačnú kariéru

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Cristiano Ronaldo Zdroj: INSTAGRAM @CRISTIANO @ESPNFC
Cristiano Ronaldo Zdroj: INSTAGRAM @CRISTIANO @ESPNFC
Cristiano Ronaldo Zdroj: INSTAGRAM @CRISTIANO @ESPNFC
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Náhľadový obrázok: Instagram @cristiano @espnfc
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