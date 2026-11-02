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Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
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dnes 2. novembra 2026 o 18:20
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Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko

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Vivien Vadovičová Zdroj: ANDREJ GALICA
Vivien Vadovičová Zdroj: ANDREJ GALICA
Vivien Vadovičová Zdroj: ANDREJ GALICA
Vivien Vadovičová Zdroj: ANDREJ GALICA
Vivien Vadovičová Zdroj: ANDREJ GALICA
Vivien Vadovičová Zdroj: ANDREJ GALICA
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Náhľadový obrázok: Andrej Galica
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