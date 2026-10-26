Dictionary.com vyhlásil slovo roka 2026. Čo znamená maxxing a odkiaľ tento výraz pochádza?

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Slovom roka 2026 sa stal „maxxing“. Internetový trend vystihuje našu snahu robiť všetko na maximum
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dnes 26. októbra 2026 o 19:04
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Slovom roka 2026 sa stal „maxxing“. Internetový trend vystihuje našu snahu robiť všetko na maximum

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looksmaxxing Zdroj: @CLAVICULAR
travelmaxxing Zdroj: TIKTOK/@JAROFHIBISCUSS
Clavicular Zdroj: INSTAGRAM/@CLAVICULAR0
sleepmaxxing Zdroj: TIKTOK/@VEERUSSO
fibermaxxing Zdroj: TIKTOK/@DR.EMILY.NUTRITION
notemaxxing Zdroj: TIKTOK/@GMONEY.LEARNS
maxxing Zdroj: TIKTOK/@GEENALILLIAN
cozymaxxing Zdroj: TIKTOK/@GEMINIVLOGSS
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