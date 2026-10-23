Slovenskí Zradcovia by mali odštartovať v roku 2027. JOJ už spustila kasting do novej reality šou

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Obľúbená reality šou mieri na Slovensko. JOJ pripravuje vlastnú verziu Zradcov 🏰
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dnes 23. októbra 2026 o 20:20
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Obľúbená reality šou mieri na Slovensko. JOJ pripravuje vlastnú verziu Zradcov 🏰

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zrádci Zdroj: TV PRIMA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
zradcovia Zdroj: @THETRAITORSUS
zradci Zdroj: @ZRADCI_OFFICIAL
zradci Zdroj: @ZRADCI_OFFICIAL
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Link na kasting: https://shortaudition.com/Zradcovia

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Náhľadový obrázok: TV Prima / propagační materiál
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