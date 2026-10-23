dnes 23. októbra 2026 o 18:06 Čas čítania 0:00 Hana Lasicová zverejnila listy z roku 1992. Podľa nej sa Jozef Banáš pokúsil jej otca vydierať Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: FOTO TASR - JAKUB KOTIAN Zdroj: FOTO TASR - RADOVAN STOKLASA Zdroj: @HANA_LASICOVA Zdroj: @HANA_LASICOVA 1 / 4 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? 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