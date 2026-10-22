Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sa v diagnóze pomýlili

Feed Explore
Feed Explore Profil
Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sav diagnóze pomýlili
0
0
0
dnes 22. októbra 2026 o 17:30
Čas čítania 0:00

Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sav diagnóze pomýlili

christina Zdroj: REUTERS, KAY BLAKE/ZUMA WIRE
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Zdroj: REUTERS, STHANLEE B. MIRADOR/SIPA USA
Zdroj: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Zdroj: REUTERS/MARIO ANZUONI
1 / 5
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Reuters, Kay Blake/ZUMA Wire
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI OSOBNOSTI
Odporúčame
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
pred 3 dňami
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
dnes o 10:00
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
včera o 14:05
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
dnes o 07:00
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
Refresher Club
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
pred hodinou
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Refresher Club
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
včera o 07:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
včera o 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
včera o 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
pred 2 dňami
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 3 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Spravodajstvo
Politika Krimi Slovensko Prieskumy preferencií
Viac
Prežívajú peklo na zemi: Neznámy človek terorizuje rodinu z Krtíša, pred domom im zastavilo už 12 pohrebných áut
pred 16 minútami
Útok na záchranárov v Lipovci: Agresor ťahal vodiča zo sanitky, cestu im zablokoval bagrom a zamknutou bránou
pred hodinou
Muž v Bratislave ubil na smrť fenku partnerky: Pomstil sa jej za odmietnutý sex, enviropolícia ho už obvinila
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
Narodeniny dnes oslavuje Kim Kardashian 🎂
Narodeniny dnes oslavuje Kim Kardashian 🎂
včera o 12:30
Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov
Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov
pred 3 dňami
Alex Cooper je oficiálne mamou. Známa podcasterka privítalana svet svoje prvé dieťa
Alex Cooper je oficiálne mamou. Známa podcasterka privítalana svet svoje prvé dieťa
pred 2 dňami
Eminem dnes oslavuje narodeniny
Eminem dnes oslavuje narodeniny
17. 10. 2026 13:00
Martin Harich v Close Friends: Haricefky, Celeste Buckingham aj Palo Habera
Martin Harich v Close Friends: Haricefky, Celeste Buckingham aj Palo Habera
pred 2 dňami
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Hudba Všetko
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
Stále ich oblečie! Pavol Habera pred turné opäť vytiahol svoje legendárne kraťasy 🩳
dnes o 09:55
Tesne pred súdom si zmenil meno a prezradil, že bude otec. Prečo Rico nepresvedčil sudcu a dostal vyšší trest? (OTÁZKY A ODPOVEDE)
16. 10. 2026 17:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
včera o 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sav diagnóze pomýlili
Osobnosti
pred 34 minútami
Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sav diagnóze pomýlili
pred 34 minútami
Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sa v diagnóze pomýlili
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
Refresher Club
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
pred hodinou
Apple Music má novú vizuálnu identitu. Vytvorili ju pomocou zvukových vĺn
Apple Music má novú vizuálnu identitu. Vytvorili ju pomocou zvukových vĺn
pred hodinou
Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám
PR správa
Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám
pred 2 hodinami
Psík Finley drží svetový rekord: V ústach odnesie až 6 tenisových loptičiek naraz 👀
Psík Finley drží svetový rekord: V ústach odnesie až 6 tenisových loptičiek naraz 👀
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
pred 2 dňami
Fanúšikov znepokojilo Matúšovo správanie. Psychologička vysvetľuje ako spoznať manipulátora
Fanúšikov znepokojilo Matúšovo správanie. Psychologička vysvetľuje ako spoznať manipulátora
včera o 16:10
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
dnes o 07:00
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Refresher Club
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
včera o 07:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
pred 2 dňami
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
16. 10. 2026 16:00
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Refresher Club
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
17. 10. 2026 7:00
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Refresher Club
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
včera o 07:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00