Feed Explore
Feed Explore Profil
Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám
0
0
0
Tento článok je PR správa spoločnosti Volkswagen Slovakia.
dnes 22. októbra 2026 o 15:42
Čas čítania 5:59
Sponzorovaný obsah

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Odviezť dieťa na liečbu, priviezť odborníkov do rodiny či doručiť potraviny do vzdialenej obce.

Volkswagen Slovakia
Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Aj takto vyzerá každodenná pomoc, ktorá sa bez spoľahlivého auta nezaobíde. Desať neziskových organizácií z celého Slovenska ju bude môcť ľuďom poskytovať aj vďaka vozidlám, ktoré dnes získali do bezplatného dlhodobého užívania v druhom ročníku grantového programu Dobrá flotila – mobilita pre neziskovky Nadácie Volkswagen Slovakia a jej partnerov.

Vozidlá si zástupcovia vybraných organizácií slávnostne prevzali v areáli bratislavského závodu Volkswagen Slovakia. Do terénu s nimi vyrazia za ľuďmi, ktorých od pomoci niekedy delí len niekoľko ulíc, inokedy desiatky kilometrov. Najmä v obciach s obmedzenou dopravou alebo pri klientoch, ktorí sa sami nedokážu dostať k potrebným službám, je auto nevyhnutnou súčasťou práce sociálnych pracovníkov, odborných tímov aj dobrovoľníkov. Jeho kúpa a prevádzka však často presahujú možnosti neziskových organizácií.

 

Práve preto Nadácia Volkswagen Slovakia vlani spustila Dobrú flotilu v spolupráci s partnermi Porsche Finance Group Slovakia, Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá. Grantový program organizáciám poskytuje vozidlá na ich každodennú prácu v teréne.

„Grantový program Dobrá flotila je výnimočný tým, že spája skúsenosti automobilového sektora s potrebami verejnoprospešných organizácií, ktorým naše vozidlá uľahčujú mobilitu v ich regiónoch,“ hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.

Záujem potvrdil už pilotný ročník, do ktorého sa prihlásilo 170 organizácií a deväť z nich získalo auto na ročné bezplatné užívanie. IPčku pomáhalo pri výjazdoch krízového intervenčného tímu, Svetielku nádeje pri preprave detí s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami na liečbu a Slovenskému skautingu pri logistike táborov a podujatí aj pri rozvoze Betlehemského svetla. Vozidlá slúžili aj organizáciám Optima Status, Diecézna charita Rožňava, PRIMA, Za dôstojný život, Projekt DOM.ov a Slovenská humanitná rada.

 

Pomáhali ľuďom so zdravotným znevýhodnením, rodinám v náročnej životnej situácii a ľuďom ohrozeným závislosťami, ako aj pri zabezpečovaní bývania. Dohromady najazdili vyše 200 000 kilometrov po celom Slovensku. Hoci organizácie využívali vozidlá na rôzne účely, všetky sa zhodujú, že pre ne mobilita znamenala možnosť reagovať na potreby klientov pružnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie a rozšíriť svoju pomoc do vzdialenejších lokalít.

„Grantový program Dobrá flotila v plnej miere naplnil a v mnohom aj prekonal naše očakávania ako partnerov. Jeho pilotný ročník ukázal, že nedostatočná mobilita je pre neziskový sektor jednou z kľúčových bariér, a poskytnutie spoľahlivých vozidiel malo okamžitý a hmatateľný vplyv na prácu organizácií priamo v teréne aj na zabezpečovanie pomoci,“ uvádza Marek Chovanec, Marketing & PR Manager Volkswagen.

„Pre rodinu s vážne chorým dieťaťom býva náročná už samotná cesta na liečbu. Vozidlo z Dobrej flotily nám pomáhalo zabezpečovať bezpečnú prepravu a odbremeniť rodičov od ďalšej starosti v období, keď potrebujú sústrediť všetky sily na liečbu dieťaťa,“ uvádza Eva Mozolová zo Svetielka nádeje.

 

„Auto sme využívali pri návštevách táborov, preprave vybavenia aj zabezpečovaní podujatí. Uľahčilo nám tiež rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Spoľahlivá doprava nám pomohla lepšie zvládnuť organizačné zabezpečenie aktivít, ktoré pripravujeme pre deti a mladých ľudí,“ dopĺňa Eva Novotná, riaditeľka Slovenského skautingu.

Konkrétny prínos opisuje napríklad aj centrum COMIN Nitra Slovenskej humanitnej rady. Vďaka vozidlu rozšírilo služby pre cudzincov za hranice mesta a regiónu do ďalších častí západného Slovenska. „Vieme reagovať oveľa rýchlejšie, prevážať potravinovú aj materiálnu pomoc až do vzdialenejších oblastí a dochádzať za imobilnými a chorými ľuďmi či malými deťmi aj do lokalít, kam by sme sa bez auta nedostali,“ hovorí Sandra Fraňová, regionálna koordinátorka Slovenskej humanitnej rady pre západné Slovensko.

V druhom ročníku pomôžu vozidlá desiatim organizáciám

V druhom ročníku získalo vozidlo z grantového programu Dobrá flotila desať organizácií. Pri výbere organizácií rozhodovalo najmä plánované využitie vozidiel: za kým budú pracovníci organizácie dochádzať, akú pomoc privezú a ku koľkým ľuďom sa vďaka nim dostanú.

 

Žiadosti 51 organizácií posudzovala aj tento rok nezávislá externá komisia odborníkov. Kým vlani každú žiadosť hodnotili najmenej dvaja, tento rok ju posudzovali minimálne traja hodnotitelia. Zaujímalo ich, aké prekážky organizácii auto pomôže prekonať a akým spôsobom prispeje k jej verejnoprospešným aktivitám v teréne. Organizácie preto opisovali svoje každodenné potreby aj plánované využitie vozidla. Podľa vopred stanovených kritérií potom získali body. Výber vychádzajúci z hodnotení následne potvrdila rozhodovacia komisia Nadácie Volkswagen Slovakia.

Medzi desiatimi podporenými organizáciami sú celoslovensky pôsobiace združenia aj tímy poskytujúce špecializované služby v konkrétnych regiónoch. Spoločne poskytujú pomoc od západu po východ krajiny. Autá využijú pri prevencii ochorení, podpore seniorov a rodín, riešení bytovej núdze aj pri pátraní po nezvestných ľuďoch.

Zápožička vozidla zahŕňa aj poistenie, diaľničnú známku, sezónne prezutie a základný servis. Organizácia si sama hradí napríklad pohonné hmoty, čistenie vozidla či parkovné. Po skončení zápožičky sa vozidlo vracia, aby mohlo slúžiť ďalšej organizácii.

Volkswagen Slovakia
Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Vozidlá podporia prevenciu ochorení aj pomoc pri strate bývania

Celoslovenská pacientska organizácia Amazonky podporuje ženy so skúsenosťou s rakovinou prsníka. Vozidlo poslúži na prepravu dobrovoľníčok a edukačného vybavenia na osvetové aktivity v Prešovskom a Košickom kraji a podľa potreby aj v iných regiónoch Slovenska vrátane menších a odľahlejších obcí.

 

„My, Amazonky, vieme z vlastnej skúsenosti, aké dôležité je včasné odhalenie rakoviny prsníka. Veríme, že každá žena by mala mať prístup k informáciám o prevencii bez ohľadu na to, v ktorom kúte Slovenska žije. Vďaka Dobrej flotile môžeme prichádzať priamo za ženami, osobne sa s nimi rozprávať a na praktických ukážkach im vysvetliť, ako sa starať o zdravie prsníkov. Niekedy totiž stačí jediná informácia, jedno stretnutie či obyčajný rozhovor, aby žena urobila dôležitý krok pre svoje zdravie. Sme ženy v pohybe a toto vozidlo nám pomôže byť ešte bližšie k tým, pre ktoré môže mať naše stretnutie skutočný význam,“ približuje Zuzana Ščepková, predsedníčka OZ Amazonky.

Človek v ohrození bude automobil využívať pri terénnej a komunitnej práci v štyroch krajoch stredného a východného Slovenska. Poslúži na výjazdy, vzdelávacie aktivity, sprevádzanie ľudí pri riešení sociálnych problémov či pri cestách na pracovné pohovory, ako aj na distribúciu humanitárnej pomoci.

„Pri našej práci s ľuďmi z vylúčených komunít či s ľuďmi, ktorí opustili svoje domovy pre vojnu na Ukrajine, je mobilita veľmi dôležitá. Potrebujeme byť pravidelne prítomní v teréne, tam, kde ľudia žijú, a pomáhať im na ceste k samostatnosti, napríklad sprevádzaním na pracovný pohovor či pri komunikácii s verejnými inštitúciami. Vozidlo nám pomôže dostať do terénu pracovníčky a pracovníkov a v krízových situáciách aj materiálnu pomoc,“ vysvetľuje Andrea Najvirtová, riaditeľka organizácie Človek v ohrození.

Nadácia Volkswagen Slovakia
Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Združenie Koľko Lásky celoročne prepája generácie a zmierňuje osamelosť seniorov po celom Slovensku. Automobil využije v šiestich krajoch na prepravu seniorov, detí a dobrovoľníkov, ako aj na rozvoz rôznorodej pomoci a vianočných darčekov pre seniorov.

 

„Nie každý senior sa odváži vyjsť z domu a ísť medzi ľudí. Vďaka autu budeme môcť seniorov vyzdvihnúť a motivovať ich tak k návšteve nášho Medzigeneračného centra aktívneho starnutia, aby neostávali doma izolovaní. Tiež nám umožní viezť deti na spoločné aktivity so seniormi do zariadení sociálnych služieb a doručiť seniorom potrebnú pomoc či vianočné darčeky,“ hovorí Mgr. Silvia Slobodová, spoluzakladateľka združenia Koľko Lásky.

Občianske združenie Proti prúdu, známe aj vďaka pouličnému časopisu NOTA BENE, pomáha ľuďom bez domova získať a udržať si stabilné bývanie. Vozidlo uľahčí terénne návštevy pracovníkov združenia, sprevádzanie klientov k lekárom a na úrady aj rozvoj spolupráce s partnermi vo všetkých ôsmich krajoch.

Získaním kľúčov od bytu sa podpora našich klientov nekončí. Potrebujeme ich navštevovať a pomáhať im zvládnuť situácie, ktoré by mohli ich bývanie ohroziť. Auto nám uľahčí tieto návštevy aj sprevádzanie ľudí k lekárom či na úrady,“ uvádza Nina Beňová, štatutárna zástupkyňa Proti prúdu.

 

Nezisková organizácia Sociálne bývanie sprevádza rodiny s deťmi, mladých dospelých aj jednotlivcov od bytovej či sociálnej krízy k samostatnosti. Auto jej umožní zabezpečovať terénne návštevy, krízové výjazdy a doručovanie pomoci v Košickom a Prešovskom kraji.

Keď sa rodina ocitne v kríze, často treba riešiť viacero vecí naraz – bývanie, lekára, školu pre deti aj základné potreby. V dvojmiestnom aute, ktoré momentálne používame vďaka dobrým ľuďom, nedokážeme odviezť k lekárovi ani mamu s dieťaťom, keď to súrne potrebujú. Nové vozidlo nám prácu výrazne uľahčí. Vozidlo nám umožní prísť priamo za klientmi, priviezť im potraviny či hygienické potreby, sprevádzať ich pri vybavovaní potrebných záležitostí a celkovo im uľahčiť ich beztak zložitú situáciu,“ vysvetľuje Radoslav Dráb, riaditeľ organizácie Sociálne bývanie.

Pátrací tím Východ pomáha hľadať nezvestných ľudí v Prešovskom a Košickom kraji. Pri jeho výjazdoch môže o záchrane života rozhodovať čas. Vozidlo preto využije na rýchly presun dobrovoľníkov a pátracej techniky na miesto zásahu. Poslúži mu aj pri preventívnych a vzdelávacích aktivitách.

Nadácia Volkswagen Slovakia
Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Ďalšie štyri vozidlá pomôžu organizáciám KAMBEK pri sprevádzaní ľudí po prepustení z výkonu trestu a Kresťania v meste pri potravinovej pomoci a terénnej sociálnej práci v Bratislavskom kraji. Združenie VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže využije auto na terénne a komunitné aktivity v Žilinskom a Prešovskom kraji. Odborníkov Centra včasnej intervencie združenia Viera – Láska – Nádej bude vozidlo dopravovať priamo do rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením v Prešovskom kraji.

 

„V pokračovaní grantového programu Dobrá flotila vidíme obrovský zmysel. Pre nás v Porsche Finance Group Slovakia je mobilita predovšetkým o spájaní ľudí a uľahčovaní ich každodenného života. Keď vidíme konkrétnu a hmatateľnú pomoc, ktorú Dobrá flotila prináša priamo v teréne, je pre nás úplne prirodzené podporovať jej ďalší rozvoj a budovať z projektu dlhodobý pilier našej spoločenskej zodpovednosti. Grantovému programu prajeme, aby aj v ďalšom ročníku prinášal adresnú pomoc a prostredníctvom silných ľudských príbehov inšpiroval nielen jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť,“ hovorí Dušan Bugáň, Marketing & Digital Sales Lead Porsche Finance Group Slovakia.

Viac informácií o programe: https://nadacia-volkswagen.sk/dobraflotila 

Odporúčané
Miesto pre fanúšikov motorizmu. Todos Atrium mení pohľad na automobilový showroom Miesto pre fanúšikov motorizmu. Todos Atrium mení pohľad na automobilový showroom 9. októbra 2026 o 19:40
Odporúčané
Najmenší ovládač v histórii XBOXu. Zoznám sa s vreckovým Nano Controller od Microsoftu Najmenší ovládač v histórii XBOXu. Zoznám sa s vreckovým Nano Controller od Microsoftu 16. októbra 2026 o 12:21
Odporúčané
Nové funkcie Instagramu. Označené príspevky si môžeš pridať priamo do svojej hlavnej mriežky. Zmeniť si vieš aj audio Nové funkcie Instagramu. Označené príspevky si môžeš pridať priamo do svojej hlavnej mriežky. Zmeniť si vieš aj audio 11. septembra 2026 o 12:45
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Volkswagen Slovakia
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TECH
Odporúčame
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
dnes o 07:00
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
včera o 14:05
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
dnes o 10:00
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
Refresher Club
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
pred hodinou
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
pred 3 dňami
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Refresher Club
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
včera o 07:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
včera o 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
včera o 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
pred 2 dňami
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 3 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Spravodajstvo
Politika Krimi Slovensko Prieskumy preferencií
Viac
Brutálny útok na diaľnici v Česku: Vodič SUV surovo zbil matku, usvedčil ho nečakaný ťah 8-ročného dievčatka
pred 6 minútami
Prežívajú peklo na zemi: Neznámy človek terorizuje rodinu z Krtíša, pred domom im zastavilo už 12 pohrebných áut
pred 21 minútami
Útok na záchranárov v Lipovci: Agresor ťahal vodiča zo sanitky, cestu im zablokoval bagrom a zamknutou bránou
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
včera o 11:40
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
Musk predstavil lietajúcu Teslu. Roaster má raketové zrýchleniea vo vzduchu dokáže kickflip
16. 10. 2026 9:49
Rockstar Games droplo Launch Trailer ku GTA VI 🔥
Rockstar Games droplo Launch Trailer ku GTA VI 🔥
15. 10. 2026 16:00
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
pred 3 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
EA prepúšťa stovky ľudí a zatvára BioWare. Ruší aj nový Mass Effect 🎮
EA prepúšťa stovky ľudí a zatvára BioWare. Ruší aj nový Mass Effect 🎮
dnes o 08:45
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
5. 10. 2026 22:15
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
5. 10. 2026 19:45
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
26. 9. 2026 17:00
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI
22. 9. 2026 17:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
včera o 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Sara Rikas a Annet X dropli hot song UKA MI 🔥
Hudba
pred minútou
Sara Rikas a Annet X dropli hot song UKA MI 🔥
pred minútou
Toto duo sme potrebovali!
Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sav diagnóze pomýlili
Christina Applegate nemá sklerózu multiplex. Lekári sav diagnóze pomýlili
pred 41 minútami
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
Refresher Club
Nevesta je kleptomanka a navyše aj psychicky nevyrovnaná. Mlčím, aby som im nerozbila manželstvo
pred hodinou
Apple Music má novú vizuálnu identitu. Vytvorili ju pomocou zvukových vĺn
Apple Music má novú vizuálnu identitu. Vytvorili ju pomocou zvukových vĺn
pred hodinou
Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám
PR správa
Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala druhý ročník Dobrej flotily: vozidlá pomôžu desiatim neziskovým organizáciám
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
pred 2 dňami
Fanúšikov znepokojilo Matúšovo správanie. Psychologička vysvetľuje ako spoznať manipulátora
Fanúšikov znepokojilo Matúšovo správanie. Psychologička vysvetľuje ako spoznať manipulátora
včera o 16:10
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
dnes o 07:00
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Refresher Club
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
včera o 07:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
pred 2 dňami
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
Takto vyzerá TOP 10 hodiniek predstavených v roku 2026. Značky Rolex, Cartier či Parmigiani Fleurier diktujú trendy
16. 10. 2026 16:00
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Refresher Club
Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
17. 10. 2026 7:00
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Refresher Club
Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
včera o 07:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
pred 3 dňami
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00