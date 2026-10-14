Feed Explore
Feed Explore Profil
Thia Vittek mieri do Sľubu ako Lujza Nagyová. Jej postava skrýva veľké tajomstvo
0
0
0
dnes 14. októbra 2026 o 14:30
Čas čítania 0:00

Thia Vittek mieri do Sľubu ako Lujza Nagyová. Jej postava skrýva veľké tajomstvo

thia vittek Zdroj: TV MARKÍZA
Zdroj: INSTAGRAM/ @THIAVITTEK
thia vittek speváčka, osobnosti, patrícia vitteková, showbiznis, hudba Zdroj: INSTAGRAM @THIAVITTEK
1 / 3
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TV Markíza
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI OSOBNOSTI
Odporúčame
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
včera o 10:00
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Refresher Club
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
dnes o 07:31
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
Refresher Club
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
včera o 07:15
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 11 minútami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Doprava
Viac
Filip Kuffa je o krok bližšie k ministerskému kreslu. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie
pred hodinou
Fico oznámil, že Slovensko sa nepripojí k ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. Na samite EÚ chce riešiť aj ceny energií
pred 2 hodinami
Slovensko vyhralo veľký spor o tunel Višňové. Taliansko-slovenské konzorcium má štátu zaplatiť 35 miliónov eur
pred 3 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
„Čo by som k tomu povedal, BMW M 5, dole okná, vypeckovaný Cigánsky sen“ Nino z Farmy sa vyjadril k naháňačke s policajtmi
„Čo by som k tomu povedal, BMW M 5, dole okná, vypeckovaný Cigánsky sen“ Nino z Farmy sa vyjadril k naháňačke s policajtmi
dnes o 15:20
1
Diddy skončil v nemocnici. Z väzenia ho odviezla sanitka
Diddy skončil v nemocnici. Z väzenia ho odviezla sanitka
včera o 08:45
Jiří Procházka podporil mladého zápasníka. Môže sa dostať na Majstrovstvá sveta či Európy
Jiří Procházka podporil mladého zápasníka. Môže sa dostať na Majstrovstvá sveta či Európy
pred 2 dňami
Tobey Maguire oddávalna hviezdnej svadbe svoju exmanželku Jennifer Meyer
Tobey Maguire oddávalna hviezdnej svadbe svoju exmanželku Jennifer Meyer
pred 2 dňami
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
Refresher Club
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
pred 2 hodinami
Viac z Šport Všetko
Calinove tracky si obľúbili aj hráči NHL. V St. Louis Blues ich zaradili do predzápasového playlistu 🏒
Calinove tracky si obľúbili aj hráči NHL. V St. Louis Blues ich zaradili do predzápasového playlistu 🏒
včera o 19:55
Petra Vlhová je späť. Slovenská šampiónka štartuje novú sezónu Svetového pohára v Söldene
10. 10. 2026 15:49
Formula 1 sa po 33 rokoch vracia do Afriky. Nové preteky bude hostiť Rwanda 🏎️
včera o 12:55
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
26. 9. 2026 17:00
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Silné príbehy
pred 11 minútami
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 11 minútami
Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky porušovali vo väzenskej nemocnici v Trenčíne predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS.
Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
pred 21 minútami
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
pred 2 hodinami
Turista sa vybral do Tatierna jednokolke 👀
Turista sa vybral do Tatierna jednokolke 👀
pred 2 hodinami
VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy
VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
včera o 15:50
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
8. 10. 2026 7:35
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 dňami
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
10. 10. 2026 17:00
1
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
Refresher Club
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40