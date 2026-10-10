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Petra Vlhová je späť. Slovenská šampiónka štartuje novú sezónu Svetového pohára v Söldene
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včera 10. októbra 2026 o 15:49
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Petra Vlhová je späť. Slovenská šampiónka štartuje novú sezónu Svetového pohára v Söldene

Petra Vlhová Zdroj: FOTO TASR - MARTIN BAUMANN
Petra Vlhová Zdroj: FOTO TASR - MARTIN BAUMANN
Petra Vlhová Zdroj: FOTO TASR - JAROSLAV NOVÁK
Mario Rafetzeder, Petra Vlhová Zdroj: FOTO TASR - JAROSLAV NOVÁK
Petra Vlhová Zdroj: FOTO TASR - MARTIN BAUMANN
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Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Martin Baumann
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