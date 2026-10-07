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Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
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dnes 7. októbra 2026 o 8:00
Čas čítania 13:01

Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)

Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Zdroj: JW.org
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
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Aký je život, ak vyrastáš od narodenia v sekte? Ako ti to poznačí detstvo a celý život a aké náročné je odísť zo sekty, ktorá ti úplne ovládne život? To a oveľa viac sa dozvieš v úprimnom rozhovore s Evou.

Eva sa narodila do rodiny Jehovových svedkov a od malička ju tak aj vychovávali. To, že je v kulte, si uvedomila až neskôr. Nakoniec zo skupiny viac ako 50 svedkov odišli jej rodičia, ktorí dali sebe a svojim deťom šancu na normálny život.

Eva nám v rozhovore prezradila, aké mala u Jehovistov detstvo, o čo všetko prišla, akými bizarnými pravidlami sa musela riadiť, v čom Jehovisti podľa nej klamú, zavádzajú a ohrozujú ľudí. Prezradila, akým spôsobom získavajú ďalších členov, ale aj čo temné skrývajú za oponou vrátane všetkých ich tajomstiev a zvykov.

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Hneď na úvod si povedzme, či v tvojich očiach môžeme Jehovistov označiť ako sektu či kult.

Určite áno, ale na škále od 1 do 10 z hľadiska toho, aké zlé to môže byť, by som im dala šestku.

Kto sú to vlastne Jehovisti a aké posolstvo šíria? Je to o tom, že budeme žiť „správne“ a v čase Armagedonu nás za to stretne úľava?

Myslím, že si to zhrnul dobre. Ich cieľom je večný život v raji. Tam, mimochodom, máme stretnúť aj svojich známych a blízkych. Vnímam to ako veľmi nebezpečnú vec.

Vieme, že človek prechádza piatimi štádiami smútku, no keď stále veríš tomu, že daného človeka uvidíš v raji, nikdy tými štádiami neprejdeš a nebudeš v poriadku. Videla som to aj v našej rodine.

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Ako lákajú nových záujemcov?

Prvým krokom je takzvaný love bombing. K záujemcom sú veľmi vľúdni, milí, usmievaví a pozitívni. Zaujímajú sa o nich a robia všetko pre to, aby sa mali dobre. Tí ľudia sa musia cítiť ohúrení z toho, ako je u nás dobre.

Sú svedkovia milí aj po tom, čo ľudí zlanária, alebo potom tá maska opadne?

Ak dodržiavaš pravidlá, sú príjemní aj naďalej.

Jehovistka Eva
Zdroj: Archív respondenta/ Dominik Vetrák

A ak nie?

Veľmi nepekne to pocítiš. Videla som, ako extrémne sa u nich pracuje s pocitom viny. Starší za svoju pozíciu nedostávajú nijakú finančnú kompenzáciu, ale užívajú si pocit moci, keď ťa môžu pred ostatnými verejne pranierovať a ponížiť.

Ako vyzerajú prvé týždne a mesiace u svedkov?

Začínaš študovať, žiť „lepšie“ a podľa našich pravidiel, a celkovo meníš svoj život. Ak si pred svadbou, musíš prestať sexovať, nesmieš sa obliekať vyzývavo ani sa ísť zabávať do mesta. Nemal by si ani byť v spoločnosti svetských ľudí, a teda ľudí mimo komunity svedkov. Samozrejmosťou je chodenie do zvestovateľskej služby. Ak to nerobíš, si divný a niečo nie je v poriadku.

Čo je to zvestovateľská služba?

To je v podstate to chodenie od dverí k dverám. Svedkovia zobrali biblický text, upravili si ho a chodia ho šíriť medzi ľudí. Každý zbor svedkov má svoj okres, v ktorom chodia k ľuďom.

Je to, čo svedkovia šíria, stále založené na Biblii, alebo sa to už s tým textom nedá veľmi porovnávať?

Všetko to riadi centrum v USA, ktoré vydáva knihy a letáky, a tie sa potom prekladajú do lokálnych jazykov, teda aj do slovenčiny. Od nich ide každý jeden detail, ako ľudí oslovovať a pristupovať k nim. Založili to na Biblii, ale je to veľmi silno interpretované. Každý človek, ktorý sa v tom vyzná, by svedkov vysmial.

Vzhľadom na vážnosť témy sme oslovili aj odborníčku na sekty a kulty, Jitku Schlichtsovú zo Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov.

„Vyjadrenie respondentky, že Biblia je „veľmi silno interpretovaná“, považujem za vecne výstižné. Tvrdenie, že ústredie určuje úplne každý detail konania jednotlivých členov, by som však chápala skôr ako zovšeobecnenie jej osobnej skúsenosti. Rozhodujúcu autoritu pri formulovaní záväzného výkladu a učenia má vedúci zbor, ktorý pôsobí vo svetovom ústredí vo Warwicku v štáte New York. Aj v ďalších odpovediach má respondentka podľa môjho názoru v zásade triezvy pohľad na zložitosť odchodu od svedkov.“
Stretnutie svedkov v Steel Arene
Stretnutie svedkov v Steel Arene Zdroj: Archív respondenta/ Dominik Vetrák

Robia zvestovateľské služby už aj deti?

Áno, očakáva sa to už od tínedžerov, ktorí chodia so staršími a učia sa, ako to robiť. Na našich sedeniach máme aj cvičenia, scénky a ukážky toho, ako to má vyzerať. Ako na dieťa na mňa už od dvanástich rokov tlačili, aby som chodila aspoň raz týždenne.

Podarilo sa tebe niekoho takto nalákať a dostať ho k Jehovistom?

Nie, chvalabohu, ja som v tomto nebola úspešná. Moji starí rodičia však pár ľudí naverbovali.

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Aké sú spoločné črty ľudí, ktorých Jehovisti dokážu zlanáriť?

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Na akých ľudí Svedkovia Jehovovi cielia a prečo majú úspech u Rómov.
  • Ako človeka dostať z pazúrov tejto sekty, prečo to podľa Evy nesmieš robiť a ako to vidí expertka na sekty a kulty.
  • Ako riešia sexuálne zneužívanie vo vlastných radoch.
  • Aké bizarné zákazy a pravidlá musia svedkovia znášať, ak nechcú byť verejne lynčovaní pred celou komunitou.
  • Koľko peňazí sa dáva organizácii a či je pravda, že na Jehovistov musíte pri začlenení prepisovať majetky.
  • Aké nechutné a nebezpečné veci Jehovisti robia a ako to môže zničiť životy celých rodín.
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Náhľadový obrázok: Archív respondenta/ Dominik Vetrák
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
pred 3 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
pred 4 dňami