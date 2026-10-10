Feed Explore
Feed Explore Profil
Juraj Slafkovský potešil slovenských fanúšikov
0
0
0
dnes 10. októbra 2026 o 11:05
Čas čítania 0:00

Juraj Slafkovský potešil slovenských fanúšikov

Juraj Slafkovsky Zdroj: INSTAGRAM: @
Juraj Slafkovsky Zdroj: INSTAGRAM: @
1 / 2
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Náhľadový obrázok: instagram: @
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT ŠPORT
Odporúčame
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
včera o 17:00
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
pred 4 dňami
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
Refresher Club
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
včera o 07:00
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
pred 2 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
pred 2 dňami
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Doprava
Viac
Tragédia na Záhorí: Pri ťažobných prácach zomrel 35-ročný muž, údajne ho zavalil strom
pred 34 minútami
Vo Veľkej Mači slávnostne otvorili Pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
pred hodinou
Takto vyčíňalo tornádo na Sicílii: Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Najvyššia výhra za posledné roky. Slovenskí futbalisti v Lige národov dominujú
Najvyššia výhra za posledné roky. Slovenskí futbalisti v Lige národov dominujú
pred 4 dňami
Ronaldo po odchode z reprezentácie: „Ako kapitán si nezaslúžim žiadne úľavy.“
Ronaldo po odchode z reprezentácie: „Ako kapitán si nezaslúžim žiadne úľavy.“
pred 3 dňami
61-ročná Kanaďanka vydržala 5 hodín v planku a stanovila nový svetový rekord
61-ročná Kanaďanka vydržala 5 hodín v planku a stanovila nový svetový rekord
pred 3 dňami
Erik Tlkanec a Sebastián Fapšo budú mať spolu zápas vo Fight Night Challenge
Erik Tlkanec a Sebastián Fapšo budú mať spolu zápas vo Fight Night Challenge
pred 3 dňami
Pitbull predstavil nový album Pitcoin. Má feat s kapelou Kiss, Wiz Khalifom, či Enrique Iglesiasom
Pitbull predstavil nový album Pitcoin. Má feat s kapelou Kiss, Wiz Khalifom, či Enrique Iglesiasom
dnes o 10:02
Miesto pre fanúšikov motorizmu. Todos Atrium mení pohľad na automobilový showroom
Miesto pre fanúšikov motorizmu. Todos Atrium mení pohľad na automobilový showroom
včera o 19:40
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Tech Všetko
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
1. 10. 2026 13:30
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered je vonku. Prináša technologické novinky, nové módy a je úplne zadarmo
29. 9. 2026 17:50
Sci-fi elektromobily zo Saudskej Arábie. Značka Ceer odhaľuje modely Exobot
5. 10. 2026 17:50
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Peter si nesprávnou masturbáciou otupil citlivosť penisu: sex ma nestimuloval, rýchlo som stratil erekciu (Rozhovor)
8. 9. 2026 14:00
Influencerka Styleofbecca si vzala svoju priateľku Rosie
1. 9. 2026 12:10

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Komédia Zahulíme, uvidíme sa dočká štvrtého pokračovania.
Filmy a seriály
pred 50 minútami
Komédia Zahulíme, uvidíme sa dočká štvrtého pokračovania.
pred 50 minútami
Zahulíme, uvidíme 4 je oficiálne potvrdené! Tvorcovia sa vracajú po 14 rokoch
Ego pod paľbou otázok: Rytmus, Kontrafakt, Yzomandias aj kríza stredného veku (CLOSE FRIENDS)
Refresher Club
Ego pod paľbou otázok: Rytmus, Kontrafakt, Yzomandias aj kríza stredného veku (CLOSE FRIENDS)
pred 2 hodinami
Juraj Slafkovský potešil slovenských fanúšikov
Juraj Slafkovský potešil slovenských fanúšikov
pred 3 hodinami
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
V spolupráci
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
pred 3 hodinami
Pitbull predstavil nový album Pitcoin. Má feat s kapelou Kiss, Wiz Khalifom, či Enrique Iglesiasom
Pitbull predstavil nový album Pitcoin. Má feat s kapelou Kiss, Wiz Khalifom, či Enrique Iglesiasom
dnes o 10:02
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
pred 2 dňami
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
včera o 17:00
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
včera o 16:02
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
Mediálna spolupráca
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
včera o 14:50
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
včera o 16:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
pred 2 dňami
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 3 dňami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40