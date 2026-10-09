Feed Explore
Feed Explore Profil
ADÉLA vystúpi na poľskom festivale Open&#039;er. Zaspieva na rovnakom stagi ako sombrči RAYE
0
0
0
dnes 9. októbra 2026 o 8:40
Čas čítania 0:00

ADÉLA vystúpi na poľskom festivale Open'er. Zaspieva na rovnakom stagi ako sombrči RAYE

. Zdroj: INSTAGRAM/ @ADELAJERGOVA
Zdroj: INSTAGRAM/ @ OPENER_FESTIVAL
1 / 2
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/ @adelajergova
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI HUDBA
Odporúčame
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
včera o 07:35
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
pred 3 dňami
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
Refresher Club
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
dnes o 07:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
včera o 17:00
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
včera o 09:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 3 dňami
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Doprava
Viac
V Poľsku v posledných dňoch zadržali 10 tínedžerov pre vyhrážky a plány útokov na školách. Polícia posilnila hliadky
pred 41 minútami
AKTUÁLNE: Šéf cudzineckej polície v Košiciach čelí obvineniu. Cudzincom mal vybavovať pobyty, na ktoré nemali nárok
pred hodinou
V Nových Zámkoch spúšťajú samozber vlašských orechov. Bez registrácie sa dnu nedostaneš
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Nikol z Choco Boss kúpila byt v Dubaji: Boli chvíle, keď som videla dno bankového účtu, 60 % ceny som musela zaplatiť z vlastného
Refresher Club
Nikol z Choco Boss kúpila byt v Dubaji: Boli chvíle, keď som videla dno bankového účtu, 60 % ceny som musela zaplatiť z vlastného
pred 4 dňami
Kiki Trabalík dnes oslavuje narodeniny 🎂
Kiki Trabalík dnes oslavuje narodeniny 🎂
pred 2 dňami
Naty Kerny a Expl0 dnes oslavujú narodeniny 🎂
Naty Kerny a Expl0 dnes oslavujú narodeniny 🎂
pred 3 dňami
„Nicole Kidman“ od ADÉLY ovládla front row na Chanel prehliadke
„Nicole Kidman“ od ADÉLY ovládla front row na Chanel prehliadke
pred 3 dňami
Gleb pozýva na nečakanú Realease party pod mostom Apollo v Bratislave
Gleb pozýva na nečakanú Realease party pod mostom Apollo v Bratislave
5. 10. 2026 10:08
Taylor Swift prekvapila v SNL nečakaným cameom v monológu Dakoty Johnson
Taylor Swift prekvapila v SNL nečakaným cameom v monológu Dakoty Johnson
5. 10. 2026 11:20
Viac z Šport Všetko
Najvyššia výhra za posledné roky. Slovenskí futbalisti v Lige národov dominujú
Najvyššia výhra za posledné roky. Slovenskí futbalisti v Lige národov dominujú
pred 3 dňami
Ronaldo po odchode z reprezentácie: „Ako kapitán si nezaslúžim žiadne úľavy.“
pred 2 dňami
61-ročná Kanaďanka vydržala 5 hodín v planku a stanovila nový svetový rekord
pred 2 dňami
Viac z Beauty Všetko
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
3. 9. 2026 9:30
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Viac z Gastro Všetko
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
2. 10. 2026 17:03
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
5. 10. 2026 9:38
V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)
3. 10. 2026 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Steven R. McQueen pridal fotku po 5 rokoch. Hviezda Upírskych denníkov sa poriadne zmenila
Osobnosti
pred 23 minútami
Steven R. McQueen pridal fotku po 5 rokoch. Hviezda Upírskych denníkov sa poriadne zmenila
pred 23 minútami
Steven R. McQueen pridal fotku po 5 rokoch. Hviezda Upírskych denníkov sa poriadne zmenila
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes
REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes
pred 38 minútami
Denis musel po škandále opustiť vilu. Doma ho vraj čakala partnerka, on vzťah popiera
Denis musel po škandále opustiť vilu. Doma ho vraj čakala partnerka, on vzťah popiera
pred hodinou
Cardi B mieri do GTA VI: Vydala novú pesničku, ktorú si v hre pustíš v rádiu
Cardi B mieri do GTA VI: Vydala novú pesničku, ktorú si v hre pustíš v rádiu
pred 2 hodinami
ADÉLA vystúpi na poľskom festivale Open'er. Zaspieva na rovnakom stagi ako sombrči RAYE
ADÉLA vystúpi na poľskom festivale Open'er. Zaspieva na rovnakom stagi ako sombrči RAYE
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
včera o 07:35
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
V spolupráci
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
2. 10. 2026 10:20
REFRESHER HRA: Myslíš si, že poznáš Slovensko? Táto slepá mapa ťa rýchlo vyvedie z omylu 👀
REFRESHER HRA: Myslíš si, že poznáš Slovensko? Táto slepá mapa ťa rýchlo vyvedie z omylu 👀
pred 3 dňami
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
včera o 21:30
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
pred 4 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40