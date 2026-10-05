REBRÍČEK: 10 najlepších hororov podľa filmových expertov. Nájdeš medzi nimi aj československý film

Ak hľadáš skutočne kvalitný horor, ktorý ti nedá spávať a zanechá v tebe hlbokú stopu, musíš sa s prosbou o radu obrátiť na tých najnáročnejších divákov.
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V TOP desiatke najlepšie hodnotených hororov by si márne hľadal Vreskot, It či V zajatí démonov. Namiesto nich tu absolútne kraľujú prepracované psychologické thrillery, nadčasové atmosférické klasiky či japonské vizuálne majstrovské diela, ktoré sa ti nepríjemne zaryjú hlboko pod kožu. Ako vyzerá ten najdokonalejší hororový rebríček podľa ľudí so silným filmovým vkusom?
10. Kwaidan
V origináli: 怪談
Rok vydania: 1964
Hodnotenie: 4,2 ⭐️ / 831
Názov vychádza z archaického japonského slova znamenajúceho „príbeh o duchoch“. Adaptuje štyri ľudové povesti. Prvá je o samurajovi bez peňazí, ktorý sa ožení, čo má tragické následky. Druhá povesť rozpráva príbeh o mužovi uviaznutom v snehovej búrke, ktorého zachráni Snežná panna Yuki, no jeho záchrana si vyberie svoju daň. Posledné dve poviedky sa zameriavajú na kultúrne pozadie, v jednej je slepý hudobník Hoichi prinútený vystupovať pre publikum duchov, druhá rozpráva príbeh samuraja, ktorý vo svojej šálke čaju uvidí odraz iného bojovníka.
9. Votrelec (Alien)
Rok vydania: 1979
Hodnotenie: 4,2 ⭐️ / 73 tisíc
Počas návratu na Zem zachytí komerčná vesmírna loď Nostromo núdzový signál zo vzdialenej planéty. Keď trojčlenný tím posádky objaví na planéte komoru obsahujúcu tisíce vajec, tvor vo vnútri jedného z nich zaútočí na prieskumníka. Zvyšok posádky absolútne netuší, aká nočná mora ich čaká, keď sa z nešťastného hostiteľa narodí mimozemský parazit.
8. Lovcova noc (The Night of the Hunter)
Rok vydania: 1955
Hodnotenie: 4,3 ⭐️ / 6,4 tisíca
V Západnej Virgínii počas obdobia hospodárskej krízy prenasleduje sériový vrah v prestrojení za kazateľa dve malé deti, ktoré jediné vedia, kde je ukrytý veľký balík peňazí.