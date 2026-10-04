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5 rockových a metalových albumov, ktoré vyšli v septembri (a sú to absolútne bangre)💥
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dnes 4. októbra 2026 o 16:00
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5 rockových a metalových albumov, ktoré vyšli v septembri (a sú to absolútne bangre)💥

refresher Zdroj: YOUTUBE/NOTHING BUT THIEVES
Zdroj: MOM+POP/TOM MORELLO/EVERYONE GETS EVERYTHING THEY WANT
Zdroj: RCA RECORDS/NOTHING BUT THIEVES/STRAY DOGS
Zdroj: ATLANTIC/PRESIDENT/BLOOD OF YOUR EMPIRE
Zdroj: SILVER LINING/EUROPE/COME THIS MADNESS
Zdroj: NUCLEAR BLAST RECORDS/ANTHRAX/CURSUM PERFICIO
Zdroj: SHUTTERSTOCK/RMV
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Náhľadový obrázok: Mom+Pop/Tom Morello/Everyone Gets Everything They Want
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