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Saturn je tento víkend v ideálnej pozícii na pozorovanie. Uvidíš ho aj voľným okom
Zdroj: TASR/AP, NASA
Zdroj: UNSPLASH/@NASA HUBBLE SPACE TELESCOPE
Zdroj: TASR/AP
Zdroj: UNSPLASH/BRAŇO/VOLNĚ K POUŽITÍ
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Náhľadový obrázok: TASR/AP, NASA
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