Po novom budeš môcť už platiťaj nechtom 💅🏻

@slovenskasporitelna testuje novinku, vďaka ktorej budeš môcť platiť vlastným nechtom. Ide o malý čip, ktorý ti v nechtovom štúdiu nalepia na necht a prekryjú lakom.
Čip sa aktivuje v aplikácii, kde ho spáruješ so svojou kartou, a potom ním platíš doma aj v zahraničí alebo si vyberieš peniaze z podporovaných bankomatov Slovenskej sporiteľne.
Číslo tvojej karty sa na čip ani do aplikácie neukladá, systém namiesto neho používa jedinečný digitálny token. Z bezpečnostných dôvodov sa čip po 3 mesiacoch sám natrvalo vypne.
Novinka je zatiaľ v testovaní, preto cenu ani presný termín, odkedy si ju budeš môcť dať spraviť, ešte nepoznáme.
Kráska na prvom a treťom zábere: @terrezis ✨
#refreshersk #slovenskasporitelna