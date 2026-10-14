VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy

Dvom šťastlivcom prispejeme aj na nákup vianočných darčekov.
Do Vianoc zostáva menej ako 80 dní. A hoci sa môže zdať, že na nákup darčekov je ešte času dosť, všetci vieme, ako rýchlo dokáže december ubehnúť. Niekto už má pripravený zoznam darčekov pre celú rodinu, iný už má aspoň zopár nápadov a potom sú tu tí, ktorí všetko nechávajú na poslednú chvíľu.
Nech už patríš do ktorejkoľvek skupiny, tento rok ti chceme výber vianočných darčekov trochu uľahčiť. Pripravili sme krátky prieskum, v ktorom nás zaujíma, koľko plánuješ minúť, kde najradšej nakupuješ a čo je pre teba pri výbere darčekov najdôležitejšie.
Vďaka tvojim odpovediam ti budeme vedieť poradiť, čo kúpiť tvojej polovičke, súrodencom, rodičom či kamošom, a to aj s menším rozpočtom. Chceme ti priniesť tipy na (nielen) vianočné darčeky, ktoré skutočne potešia a zároveň nezruinujú tvoju peňaženku
💝 A to nie je všetko. Tvoj čas si ceníme, a preto okrem tipov na darčeky dvoch šťastlivcov odmeníme aj poukazom v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy.
Nezabudni teda správne vyplniť svoju e-mailovú adresu, aby sme ťa mohli kontaktovať, ak vyhráš práve ty.