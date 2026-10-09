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Steven Spielberg a Michael Bay rokujú o návrate do sveta Transformers. Spoločne by mohli natočiť ôsme pokračovanie
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dnes 9. októbra 2026 o 16:48
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Steven Spielberg a Michael Bay rokujú o návrate do sveta Transformers. Spoločne by mohli natočiť ôsme pokračovanie

Transformers Zdroj: INSTAGRAM: @TRANSFORMERSMOVIE
Transformers Zdroj: INSTAGRAM: @TRANSFORMERSMOVIE
Transformers Zdroj: INSTAGRAM: @TRANSFORMERSMOVIE
Transformers Zdroj: INSTAGRAM: @TRANSFORMERSMOVIE
Transformers Zdroj: INSTAGRAM: @TRANSFORMERSMOVIE
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Náhľadový obrázok: Instagram: @transformersmovie
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